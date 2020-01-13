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  4. Fatih Mert: Çok büyük borçlar var, yapılandırma olursa memnun oluruz

Fatih Mert: Çok büyük borçlar var, yapılandırma olursa memnun oluruz

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 13.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, "Kulüplerin çoğu çok sıkıntılı günler yaşadı. Hatta kapılara kilit vurmaya kadar gidebilir bu işler. Çünkü büyük borçlar var, döndürebilmek kolay değil. Ben kulübüm adına yapılandırma olursa memnun olacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Fatih Mert: Çok büyük borçlar var, yapılandırma olursa memnun oluruz

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katılan Fatih Mert, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kulüp olarak ekonomik durumlarının diğer kulüplerden daha farklı olduğunu belirterek, "Bizim şu anda maalesef hiçbir gelirimiz yok. Gelirlerimizin tamamı temlik altında. Şu an görüşmelerimiz var ama sonuçlanan bir şey yok" diye konuştu.

"KULÜBÜM ADINA YAPILANDIRMA OLURSA MEMNUN OLURUZ"

Mert, yapılandırmanın spor kulüplerinin kurtulması için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz burada el atmış bu işe. Bu kulüplerin çoğu çok sıkıntılı günler yaşadı. Hatta kapılara kilit vurmaya kadar gidebilir bu işler. Çünkü büyük borçlar var, döndürebilmek kolay değil. Ben kulübüm adına yapılandırma olursa memnun olacağımızı belirtmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

"FUTBOLCULAR ALACAKLARININ TAMAMINI İSTİYOR, BUNU ÇÖZEMİYORUZ"

Transfer yasağını kaldırmak için görüşmelere devam ettiklerini dile getiren MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert, şunları kaydetti:

"Bizim FIFA'da çok ciddi miktarda dosyamız var. Biz bu dosyaların bir kısmını hallettik. Yalnız beklediğimiz bir karar var. O karar ocak ayının 24'ü gibi görünüyor, ayın 24'ünde alınacak karar bizim transfer için çok geç kalmış olacağımızı gösterir. Dosyaların tamamı da bitmedi bunu belirteyim. Futbolcular alacaklarının tamamını almak istiyorlar bunu da çözemiyoruz. Bugüne kadar bize yaklaşım gösteren, örneğin Bakary Kone'de olduğu gibi, onun 1 milyon 500 bin Euro alacağı vardı, 750 bin Euro ile sorunu çözdük. Bizden bütün futbolcular tamamını istediği takdirde biz bunu halledemeyiz."

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Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" ankaragücü Fatih Mert

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