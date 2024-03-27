Fatih Portakal canlı yayında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye açtı ağzını, yumdu gözünü! "Ne çok yalan söylüyorsunuz, doğrunuz yok Mehmet Bey"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile arasındaki bir diyaloğu paylaşmıştı. Başkan Büyükekşi'nin Ali Koç'a yalan söylediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak gazeteci Fatih Portakal, Mehmet Büyükekşi'ye yönelik olarak oldukça sert ifadeler kullandı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ DE ORADAYDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kayıtların ortaya çıkmasından önce maçın hakeminin yanlış karar verdiğini itiraf ettiğini söyledi. Bu olayı federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sorduğunu ve Büyükekşi'nin böyle bir toplantının olmadığını söylediğini açıkladı ancak görüşmeye ilişkin kayıtlar ortaya çıktı ve görüşmede Mehmet Büyükekşi'de vardı.

FEDERASYON SORUŞTURMA BAŞLATTI

TFF o görüntülerin tamamını yayınlarken, görüntülerin rutin bir eğitim çalışması olduğu açıklandı. Kurum içi yapılan toplantının izinsiz yayınlanmasının suç olduğunu belirten federasyon konuyla ilgili soruşturma başlattı.

"NE ÇOK YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Yaşanan bu durumun ardından Sözcü TV haber bülteninde konuşan Fatih Portakal Büyükekşi için sert ifadeler kullandı. Portakal "Arkadaş, ne kadar çok yalan söylüyorsunuz ya Mehmet Bey, doğrunuz yok. Artık her şey ortaya çıkıyor bir de hala o görevde oturuyorsunuz."

"YALANI YALANLA KAPATMAYA ÇALIŞIYOR"

"Artık çıkmazın içerisinde büyük bir kaos yaşıyor futbol ve o kadar çok yalan söylüyor ki yalanı yalanla kapatmaya çalışıyor. Doğru söylemediği için maalesef söylediği yalanları da unutuyor."

"KİMSE GÜVENMİYOR"

"Kimse de güvenmiyor tabi. Taraftarı, kulüp başkanı, kulüpleri vs. Futbolda da maalesef pespayeliği yaşıyoruz."





