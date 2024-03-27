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  4. Fatih Portakal canlı yayında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye açtı ağzını, yumdu gözünü! "Ne çok yalan söylüyorsunuz, doğrunuz yok Mehmet Bey"

Fatih Portakal canlı yayında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye açtı ağzını, yumdu gözünü! "Ne çok yalan söylüyorsunuz, doğrunuz yok Mehmet Bey"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2024 07:45
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'hakem yanlış karar verdiğini itiraf etmiş' sözlerini yalanlayan Mehmet Büyükekşi'nin yayınlanan toplantı görüntülerinde orada olduğunun görülmesi sonrası yalan söylediği ortaya çıkarken, ünlü gazeteci Fatih Portakal canlı yayında Büyükekşi için oldukça sert ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi ile arasındaki bir diyaloğu paylaşmıştı. Başkan Büyükekşi'nin Ali Koç'a yalan söylediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak gazeteci Fatih Portakal, Mehmet Büyükekşi'ye yönelik olarak oldukça sert ifadeler kullandı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ DE ORADAYDI

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kayıtların ortaya çıkmasından önce maçın hakeminin yanlış karar verdiğini itiraf ettiğini söyledi. Bu olayı federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sorduğunu ve Büyükekşi'nin böyle bir toplantının olmadığını söylediğini açıkladı ancak görüşmeye ilişkin kayıtlar ortaya çıktı ve görüşmede Mehmet Büyükekşi'de vardı.

FEDERASYON SORUŞTURMA BAŞLATTI

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TFF o görüntülerin tamamını yayınlarken, görüntülerin rutin bir eğitim çalışması olduğu açıklandı. Kurum içi yapılan toplantının izinsiz yayınlanmasının suç olduğunu belirten federasyon konuyla ilgili soruşturma başlattı.

"NE ÇOK YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

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Yaşanan bu durumun ardından Sözcü TV haber bülteninde konuşan Fatih Portakal Büyükekşi için sert ifadeler kullandı. Portakal "Arkadaş, ne kadar çok yalan söylüyorsunuz ya Mehmet Bey, doğrunuz yok. Artık her şey ortaya çıkıyor bir de hala o görevde oturuyorsunuz."

"YALANI YALANLA KAPATMAYA ÇALIŞIYOR"

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"Artık çıkmazın içerisinde büyük bir kaos yaşıyor futbol ve o kadar çok yalan söylüyor ki yalanı yalanla kapatmaya çalışıyor. Doğru söylemediği için maalesef söylediği yalanları da unutuyor."

"KİMSE GÜVENMİYOR"

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"Kimse de güvenmiyor tabi. Taraftarı, kulüp başkanı, kulüpleri vs. Futbolda da maalesef pespayeliği yaşıyoruz."

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