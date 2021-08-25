MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Portakal'dan Didem Arslan'a 'Kürtçe' çıkışı! "Ne sert bir tavır! Ne gereksiz bir tepki"

Fatih Portakal'dan Didem Arslan'a 'Kürtçe' çıkışı! "Ne sert bir tavır! Ne gereksiz bir tepki"

25.08.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Fatih Portakal, yayında "Doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti" diyen Didem Arslan Yılmaz'a tepki gösterdi.

Fatih Portakal, "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında kullandığı, “Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. O dili bilmiyoruz. Bilsek anlayacağız da konuşacağız da bilmiyorum” sözleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Didem Arslan Yılmaz için, “Şaşırdım” dedi.

fatih-syjq

Portakal, “Ne sert bir tavır! Ne gereksiz bir tepki! Bir şeyi 1000 şekilde söyleyebilirsin. Profesyonel bir ismin sonuncusunu seçmesi tuhaf. Bence bu tip programlar sunanın da ruh halini etkiliyor” görüşünü ifade etti.

Programda Kürtçe konuşan konuğuna müdahale eden Didem Arslan Yılmaz tepkilere cevap verdiProgramda Kürtçe konuşan konuğuna müdahale eden Didem Arslan Yılmaz tepkilere cevap verdi

Arslan'a bir tepki de gazeteci İrfan Değirmenci'den geldi. Değirmenci, Twitter hesabından Kürtçe ve Türkçe olarak, 'Günaydın' mesajı yayınladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evini satamayınca 3,1 milyon dolarlık indirim yaptıEvini satamayınca 3,1 milyon dolarlık indirim yaptı
PARTNERMerve Boluğur'dan iskele pozuMerve Boluğur'dan iskele pozu
21 yaşındaki Miray Akay ikinci defa nişanlandı21 yaşındaki Miray Akay ikinci defa nişanlandı
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Efsane istihbaratçıyı canlandıracak

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Tansu Çiller'den 'iş birliği teklifi' iddialarına yanıt

Tansu Çiller'den 'iş birliği teklifi' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.