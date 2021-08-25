Fatih Portakal'dan Didem Arslan'a 'Kürtçe' çıkışı! "Ne sert bir tavır! Ne gereksiz bir tepki"

Fatih Portakal, "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında kullandığı, “Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. O dili bilmiyoruz. Bilsek anlayacağız da konuşacağız da bilmiyorum” sözleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Didem Arslan Yılmaz için, “Şaşırdım” dedi.

Portakal, “Ne sert bir tavır! Ne gereksiz bir tepki! Bir şeyi 1000 şekilde söyleyebilirsin. Profesyonel bir ismin sonuncusunu seçmesi tuhaf. Bence bu tip programlar sunanın da ruh halini etkiliyor” görüşünü ifade etti.

Arslan'a bir tepki de gazeteci İrfan Değirmenci'den geldi. Değirmenci, Twitter hesabından Kürtçe ve Türkçe olarak, 'Günaydın' mesajı yayınladı.

Rojbaş u günaydın — irfan Değirmenci (@degirmencirfan) August 25, 2021



