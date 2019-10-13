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Fatih'te çocuğa taciz iddiası! Mahalleli sokağa döküldü

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YAŞAM  | 13.10.2019 20:04 | Son Güncelleme

Fatih'te bir kişinin kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. Polis linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araçla olay yerinden götürdü.

Olay, Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. 40 yaşlarında bir kişinin, mahallede oyun oynayan bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü.

ŞÜPHELİNİN EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Şüphelinin bulunduğu apartmanın önünde toplanan mahalle sakinleri eve girmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araca alarak olay yerinden götürdü.

Mahalle sakinleri zırhlı aracın geçişi sırasında taş attı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin sorgulaması sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih taciz iddiası linç girişimi

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