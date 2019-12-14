Mynet Trend

Fatih'te yolda yürürken fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | Son Güncelleme

Fatih’te Vatan Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada fenalaşarak bir noktada uzun süre bekleyen bir kişi, aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Şahsın hayatını kaybettiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16:00 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan Muratpaşa Parkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken, yapılan incelemede şahsın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek yolu kapattı. Ölen şahıstan ise geriye sadece ayakkabılarının kaldığı görüldü.

ŞAHSIN HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan şahsın, hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yürüdüğü sırada bir ağacın kenarında durarak bir süre beklediği, daha sonra ise bir anda yere düşerek hayatını kaybettiği görülüyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Yaralı güvercin belediyeye sığındıYaralı güvercin belediyeye sığındı
Mağaza bir anda yok oldu! KorkunçMağaza bir anda yok oldu! Korkunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih istanbul

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Rusya bu Türk kızını konuşuyor!

Rusya bu Türk kızını konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
duyarsız bir toplumuz adam ağaca yaşlanmış illa rahatsızlık emaresi vardır ama geçenler ne yapıyor umursamıyor belkide adamı alkolik zannediyor yaklaş bir sor ya korkma ölmezsin yazık insanlığımız batsin
insanlara bu durumu aşılayan sahtekarlar, dolandırıcılar, hırsızlar vs. insanın insana güvenini yok derecesine getirenlerin hiç mi suçu yok! Bu durum tamamen onların eseri.
Ne kadar cahil bir milletiz ya adam yere düşüyor yavaş adımlarla yaklaşıp uzaktan bakıyoruz
bu cahillikten degil insanlarin duygularini somuren yabanilerden dolayi
insanlar hepten yozlasiyor hani eskiden beri türkler yardim severdir muhabbeti varya tarih oluyor.. herkesin bir acelesi var kimse kimsenin umrunda degil.muhabbet desen sahte..sonumuz hayir ola..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek burkan görüntü! Köpeği yol boyunca sürükledi

Yol boyunca sürükledi!

Bebek sandalyesine çarpan garsona saldırı kamerada

Ortalık bir anda karıştı! Garsona böyle saldırdılar

Burdur'da 'Dost' adını verdiği tilkiyi her gün müzik eşliğinde karşılayıp besliyor

Gülümseten dostluk! Böyle karşılıyor

Bursa'da köpüklü su yutan genç için alarma geçildi

Özel elbise giyip müdahale ettiler! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Bursa'da ikizlerin bebek arabasını çalan hırsızlar böyle görüntülendi

Bebekli aileye büyük şok yaşattılar

Ankara'da yolun ortasında kalan yavru kediyi otobüs şoförü kurtardı

Yolun ortasında o halde görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.