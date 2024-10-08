Fatih'teki katliamın ardından akıllara onun sergi için verdiği pozlar gelmişti! Uraz Kaygılaroğlu Nevşin Mengü'ye konuştu! 'Can güvenliğimden endişeliyim' dedi yine tepki çekti

Tüm Türkiye Fatih'teki vahşeti konuşuyor. Fatih'te Semih Çelik isimli kişi, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra intihar etti. Çelik'in surdaki cinayeti işlemeden önce de eski sevgilisi olan kadını kafasını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Mesleği kasaplık olduğu öğrenilen Semih Çelik'in akıl hastalığı sebebi ile bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıtlar olduğu belirlendi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Tüm bu yaşananların ardından sosyal medya ayağa kalkarken diğer yandan akıllara aylar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar verdi. Ünlü ismin elinde kasap bıçağı ve kadın kafası ile verdiği pozlara tepkiler çığ gibi büyüdü.

Günlerdir konuya dair herhangi bir açıklama yapmayan ve sessizliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu sonunda Nevşin Mengü'ye konuştu. Ünlü isim şu açıklamaları yaptı;

''Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi.

'BAŞKA BİR İŞ YAPARIM'

Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü. Genelde bu iş biraz cambaza bak gibi oluyor yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi oluyor. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve canı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım.

'CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDER HALDEYİM'

Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım. Bunların hiçbirisi suç değil, beni suçlu yapmaz. İnsanlar istedikleri gibi yaşayabilir, bir kişiye verdiğim zarar yok konu bununla alakalı. Yani sizin beğendiğiniz toplumun istediği şekilde var olmuyor diye insanlar kötü olmazlar. Toplum olarak yaşadığımız bu cinnet anlarını bir yere yönlendirirken nereye yönlendirdiğime bir bakalım''

TEPKİLER YİNE BÜYÜDÜ

Kaygılaroğlu'nun bu açıklamaların ardından tepkiler yine alevlendi ve ünlü isme 'Resimlere bakınca kadına şiddeti normalleştirmeyi görüyorum', 'Akıl tutulması yaşamış olabilir mi acaba', 'Şiddeti içeren sanat olmaz' gibi yorumlar yapıldı.