Fatih Tekke'den ayağının tozuyla transfer... Galatasaray'ın 2 yıldızına göz koydu! Oynama garantisi bile verdi

Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, esas hedefini gelecek sezon olarak belirledi. Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için şimdiden kolları sıvayan Fatih Tekke’nin, Galatasaray’da forma giyen iki oyuncuyu radarına aldığı öğrenildi.

"OYNAMA GARANTİLİ KİRALIK"

Fatih Tekke, Galatasaray’da yeterli süre alamayan Yusuf Demir’i önümüzdeki sezon “oynama garantisi” sunarak kiralık olarak takımına katmayı planlıyor.

BİR DİĞER HEDEF HALİL DERVİŞOĞLU

Galatasaray’ın sezon başında Gaziantep FK’ya kiraladığı Halil Dervişoğlu da Fatih Tekke’nin ilgilendiği bir diğer isim. 25 yaşına kadar beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Halil Dervişoğlu’nda, Fatih Tekke’nin, geçmişte Şenol Güneş’in Burak Yılmaz’da ortaya çıkardığı potansiyeli uyandırmayı hedeflediği belirtiliyor.