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Fatih Tekke'den ayağının tozuyla transfer... Galatasaray'ın 2 yıldızına göz koydu! Oynama garantisi bile verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2025 13:23
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Trabzonspor'da Şenol Güneş'in ardından takımın başına gelen Fatih Tekke çalışmalarına hız kesmeden devam ederken transfer hedefi olarak Galatasaray'ın 2 ismini belirlediği öğrenildi. İşte detaylar...

Fatih Tekke'den ayağının tozuyla transfer... Galatasaray'ın 2 yıldızına göz koydu! Oynama garantisi bile verdi
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, esas hedefini gelecek sezon olarak belirledi. Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için şimdiden kolları sıvayan Fatih Tekke’nin, Galatasaray’da forma giyen iki oyuncuyu radarına aldığı öğrenildi.

"OYNAMA GARANTİLİ KİRALIK"

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Fatih Tekke, Galatasaray’da yeterli süre alamayan Yusuf Demir’i önümüzdeki sezon “oynama garantisi” sunarak kiralık olarak takımına katmayı planlıyor.

BİR DİĞER HEDEF HALİL DERVİŞOĞLU

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Galatasaray’ın sezon başında Gaziantep FK’ya kiraladığı Halil Dervişoğlu da Fatih Tekke’nin ilgilendiği bir diğer isim. 25 yaşına kadar beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Halil Dervişoğlu’nda, Fatih Tekke’nin, geçmişte Şenol Güneş’in Burak Yılmaz’da ortaya çıkardığı potansiyeli uyandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fatih Tekke Halil Dervişoğlu son dakika galatasaray
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