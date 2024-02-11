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Fatih Tekke, Fenerbahçe karşısında alınan 1 puan sonrası Galatasaray maçını işaret etti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2024 21:59 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe karşısında çıktığı mücadeleden 1 puanla dönen Alanyaspor'da başarılı çalıştırıcı Fatih Tekke 2-2'lik karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak zorlu bir puanı hanesine yazdıran Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Tekke, Galatasaray maçını işaret etti.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDERİM"

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"Maçın başında da ön alan baskımızın olacağını söylemiştik. Bu birkaç şekilde olacaktı. Oyunun ilk bölümünde iyi yaptığımız anlar oldu, delindiği zamanlar da oldu, zaman zaman yapamadık da. Oyuncularımı tebrik ederim. Böyle bir ambiyansta, tüm her şeyi düşündüğünüzde, yenilen goller, verilen penaltı, fauller, ilk yarı bizim oyuncumuza yapılan faul...

"GALİBİYETİ KAÇIRDIK"

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"Son dakikalarda da galibiyeti kaçırdık. Genel hatlarıyla iyiydik. Oyun olarak cesurduk. Bazı bölümlerde iyiydik. Daha fazlasını istedik. Bazen içeride oyuncular tedirgin oluyor, oyuncu isteğinize cevap vermiyor. Bu da doğal bu ambiyansta."

GALATASARAY MAÇINI İŞARET ETTİ

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"Bizim için değerli bir 1 puan ama asıl maçlarımız bu haftadan sonra başlıyor, ta ki Galatasaray maçına kadar. Galatasaray maçına kadar olan periyot bizim için önemli. Kazanmamız gereken puanlar var. Oyuncularım 1 puanı hak etti. Son dakikalarda 3 puanı kaçırmak üzücü. Bu 1 puan çok değerli."

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