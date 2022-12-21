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Fatih Tekke'nin Fenerbahçe açıklamasına Trabzonsporlular tepki gösteriyor!

21.12.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olmalarının ardından kendi açılarından çok üretken bir maç olmadığını ifade etti. Fenerbahçe'ye hayran kaldığını söyleyen Trabzonspor efsanesi Tekke, bordo-mavili taraftarlar tarafından eleştirildi. Eleştiriye ise İstanbulspor taraftarı anlam veremedi.

Fatih Tekke'nin Fenerbahçe açıklamasına Trabzonsporlular tepki gösteriyor!

Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonsporlu taraftarlar tarafından eleştirildi.

"SON YILLARIN EN GÜÇLÜ FENERBAHÇE'Sİ"

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"Son yılların en iyi Fenerbahçe'si, araya girmeden önce en coşkulu takım olan Galatasaray. İkisi de deplasman. Artık kolay maçımız yok. Daha sert oynamamız gerektiğini oyuncularımıza söyledim. Kolay gol yemememiz gerekiyor. Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takım" dedi. Bu açıklamalar Trabzonspor taraftarının eleştirisini toplasa da Türk taraftarlar eleştirilere anlam veremedi.


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Trabzonspor İstanbulspor Fatih Tekke fenerbahçe

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