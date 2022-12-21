Fatih Tekke'nin Fenerbahçe açıklamasına Trabzonsporlular tepki gösteriyor!

Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonsporlu taraftarlar tarafından eleştirildi.

"SON YILLARIN EN GÜÇLÜ FENERBAHÇE'Sİ"

"Son yılların en iyi Fenerbahçe'si, araya girmeden önce en coşkulu takım olan Galatasaray. İkisi de deplasman. Artık kolay maçımız yok. Daha sert oynamamız gerektiğini oyuncularımıza söyledim. Kolay gol yemememiz gerekiyor. Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takım" dedi. Bu açıklamalar Trabzonspor taraftarının eleştirisini toplasa da Türk taraftarlar eleştirilere anlam veremedi.



