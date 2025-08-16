SPOR

Fatih Tekke’nin kozu, ’atan’ ve ’tutan’

Trendyol Süper Lig’in yeni sezonuna galibiyetle başlayan Trabzonspor’da, ilk maçta sahneye çıkan Uğurcan Çakır ve Paul Onuachu, Kasımpaşa sınavında da teknik direktör Fatih Tekke’nin en önemli kozları olacak.

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor’u ağırlayan Trabzonspor, sezona 1-0’lık galibiyetle başladı. Bordo-mavili takımda kaleci Uğurcan Çakır, rakibin net pozisyonlarında kalesinde devleşirken, hücum hattında ise Paul Onuachu attığı golle galibiyeti getirdi. Sezonun ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak olan bordo-mavililerde, Teknik Direktör Fatih Tekke, iki isme büyük güven duyuyor.

GOL YOLLARINDAKİ EN ÖNEMLİ KOZ ONUACHU

Kiralık olarak forma giydiği sezonda bordo-mavili forma ile 21 maçta 15 gol atarak önemli bir performans sergileyen Nijeryalı oyuncu Onuachu, bu sezona da kaldığı yerden başladı. Kocaelispor karşısında kaydettiği golle takımına 3 puanı getiren Onuachu, 2025-2026 sezonunda da Trabzonspor’un gol yollarındaki en önemli silahı olacak. Golcü oyuncunun ilk maçta golle buluşması, teknik direktör Fatih Tekke’yi de gelecek adına umutlandırdı.

KALEDE GÜVEN

Adı transfer iddialarıyla anılan Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ise ilk maçta yine güven verdi. Kritik kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan milli eldiven, Kocaelispor karşısında da net pozisyonlardaki başarısıyla galibiyetin mimarlarından oldu. Kalesinde adeta duvar ören Uğurcan, bordo-mavili taraftarların takdirini toplarken, deplasmanda oynanacak olan Kasımpaşa maçında da performansını sürdürmesi bekleniyor.

