Terim, Abdurrahim Albayrak ile aynı fotoğrafta yer almadı

Galatasaray'da sağuk rüzgarlar esiyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları lazım. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız? Adamın ipinde değil" söylemi oyuncuları isyan noktasına getirmişti.

Bu sözlerin ardından Abdurrahim Albayrak, tesislere giderek futbolcularla fotoğraf çektirdi. Albayrak bu fotoğrafı Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı.

Perde arkasında yaşanan bu gelişmelerden Cengiz'in de çok rahatsız olduğu öğrenildi. Öte yandan, sosyal medyada yeni bir tartışmaya konu olan bu olayın Fatih Terim'in Abdurrahim Albayrak'a tavır aldığı şeklinde belirtiliyor. Sebebi ise Belhanda'nın sözleşmesinin sarı-kırmızılı yönetim tarafından tek taraflı feshedilmesi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar gündem yaratmıştı.

CENGİZ ŞU İFADELERİ KULLANMIŞTI:

"Galatasaray yarıştaysa, seyir değeri var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum."



