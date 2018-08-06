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Fatih Terim Akhisarsporlu oyuncuları tebrik etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.08.2018 07:59 | Son Güncelleme

Terim, kupayı kazanan Akhisarspor'u oyuncularıyla alkışlayarak tebrik etti.

Fatih Terim Akhisarsporlu oyuncuları tebrik etti

Fatih Terim madalyalarını aldıktan sonra futbolcularına "Gitmeyin, bekleyin" dedi. Terim, kupayı kazanan Akhisarspor'u oyuncularıyla alkışlayarak tebrik etti.

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