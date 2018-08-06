Fatih Terim Akhisarsporlu oyuncuları tebrik etti

Fatih Terim madalyalarını aldıktan sonra futbolcularına "Gitmeyin, bekleyin" dedi. Terim, kupayı kazanan Akhisarspor'u oyuncularıyla alkışlayarak tebrik etti.
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