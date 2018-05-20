Fatih Terim Avrupa'da tek!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da, Fatih Terim de önemli bir başarıya imza attı. Tecrübeli teknik adam ilk kez devre arasında göreve geldiği Galatasaray'ı şampiyonluğa taşırken, bu sezon Avrupa'nın önde gelen liglerinde bunu başaran tek isim oldu.

Avrupa'nın 13 büyük liginde sezon başladıktan sonra göreve gelip şampiyonluk yaşayan tek isim Fatih Terim oldu. Avrupa'nın 5 büyük liginin yanı sıra Portekiz, Hollanda, İskoçya, Belçika, İsviçre, Rusya ve Avusturya'da da şampiyonluğa ulaşan takımlar bunu tek teknik direktörle başardı.

Sezona Igor Tudor ile başlayıp ilk yarının sonunda göreve Fatih Terim'i getiren Galatasaray da, Avrupa'nın 13 ligi içinde teknik direkktör değiştirmesine rağmen sezon sonunda mutlu sona ulaşan tek takım oldu.

İşte Süper Lig ve Avrupa'daki 12 farklı ligin şampiyonları...

Spor Toto Süper Lig - Galatasaray (Igor Tudor, Fatih Terim)

Premier League - Manchester City (Pep Guardiola)

Bundesliga - Bayern Münih (Jupp Heynckes)

Ligue 1 - Paris SG (Unai Emery)