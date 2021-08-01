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''Fatih Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

01.08.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giovani Becali, Fatih Terim'in ilk görüşmesinde yaşananları anlattı. FCSB Başkanı Becali, Digi Sport kanalında yayınlanan Matinal programına açıklamalar yaptı.

''Fatih Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

Giovanni Becali 25 yıl sonra Gheorghe Hagi transferiyle ilgili sırları ortaya döktü.

HAGI TRANSFERİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Becali, “Bugünkü Fatih Terim ile 1996'da tanıştığım adam aynı adam. O dönemde Hagi, Galatasaray’a gidiyordu. Arada 400 ila 500 bin Euro'luk bir fark vardı. Elbette anlaştık ama iplerin gerildiği anlar da oldu. Rakam 2,5 milyon euro yerine 3 milyon euro’ya çıktı” dedi.

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ÇANTA İÇİNDE 500 BİN DOLAR VERDİ

Rumen başkan, “Florya’ya gittim. Fatih Terim bana 'Becali bey, ben Fatih Terim, ne oldu?' diye sordu. Ben de ona bunun 400-500 bin Euro'luk bir mesele olduğunu söyledim. ‘Dört sözleşme yılının her 1 Ağustos'unda bana geliyorsun. 500 bin dolar’lık bir çanta alıyorsun" dedi. "Bu her yıl oldu ve Terim bana çanta içinde 500 bin dolar verdi…” açıklamasını yaptı. “Hayatımda tanıdığım hiçbir teknik adam, bana aradaki farkı kendi parasıyla ödeyeceğini söylemedi” itirafında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İyikide vermiş adam kendi cebinden karşılamış be adamsın fatih hocam be hocamızın sayesinde gagiyi izlettik türkiyeye hagi bu hagi be efsane efsane
bu yasalara göre suçtur.

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