SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim: Biz işimize bakalım

Fatih Terim: Biz işimize bakalım

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.07.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kulüpte erken seçim iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Terim takımını son 2 maça motive etmeye çalışıyor. Ligi galibiyetle kapatmak isteyen tecrübeli hoca, "Dışarıda olan biteni unutun. Biz işimizi yapıp kazanalım" dedi.

Fatih Terim: Biz işimize bakalım

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıkları devam ediyor. Erken seçim iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını bu süreçten uzak tutmaya çalışıyor.

Antrenman öncesi öğrencileriyle bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, takımını son 2 haftaya motive etmeye çalışırken, "Daha önce hiç başımıza gelmeyen işler şu son birkaç ayda geldi. 8 haftadır kazanamıyoruz, bu bize, Galatasaray'a yakışmaz. Dışarıda olan biten her şeyi unutun. Sizden tamamen sahaya odaklanmanızı istiyorum. Bizim işimiz sahada, bize düşen işimizi yapıp kalan 2 maçımızı da kazanmak. Ondan sonra neler olmuş, neler olacak bakarız. Kendinizi ona göre hazırlayın" ifadelerini kullandı.

KADROYU BUGÜN BELİRLEYECEK

Öte yandan Terim, Göztepe maçında sahaya süreceği ilk 11'i de henüz belirlemiş değil.

Genç oyunculara şans vermek isteyen başarılı çalıştırıcı, olası bir galibiyeti de riske atmak istemiyor. Son antrenmanda ideal kadroyu ikiye bölerek ayrı takımlarda oynatan Terim, 11 hakkındaki son kararını bugünkü taktik provanın ardından verecek.

Futbolcular, bu antrenman sonrasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek. (AKŞAM)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Yıldız futbolcu, veda ediyor!Yıldız futbolcu, veda ediyor!
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

İzmir'deki depremde korkutan olay! 7. kattan atladı

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Aziz Yıldırım'dan adliyede flaş tepki!

Aziz Yıldırım'dan adliyede flaş tepki!

Beşiktaş açıkladı! 2 yıldız sezonu kapattı...

Beşiktaş açıkladı! 2 yıldız sezonu kapattı...

La Liga'da şampiyon Real Madrid

La Liga'da şampiyon Real Madrid

Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi!

Yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Senin isine bakman lazim Fatih Hoca. Kimseye sataşmadan, çamur atmadan, kabadayılık yapmadan örnek insan olmaya calisman lazim.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim: Biz işimize bakalım

Fatih Terim: Biz işimize bakalım

Galatasaray ile Göztepe 56. randevuda

Galatasaray ile Göztepe 56. randevuda

Galatasaray'da Mario Lemina, veda ediyor!

Yıldız futbolcu, veda ediyor!

İspanyol basını böyle duyurdu: Radamel Falcao'yu satacaklar

Radamel Falcao'yu satacaklar!

Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

G.Saray'da Kovid-19 test sonuçları açıklandı

İspanyol basını duyurdu: Radamel Falcao'yu satacaklar

Galatasaray'da ayrılık! Duyurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.