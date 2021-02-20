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Fatih Terim: Bize tuzak kuruyorlar

20.02.2021 21:51 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim: Bize tuzak kuruyorlar

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası flaş röportajda açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in sözleri

"SAĞLAM DURDUK"

"Bir defa kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. İkinci yarıda bazı şeylere mecbur kaldık. Herhangi bir açık vermek istemedik. 2 stopere de müsaade ettik oynamalarına. İkinci bölgede sağlam durduk. Kendimize göre sağlam durduk. "Oyun anlayışımız dışında bir oyun oynadık. Pozisyon bulduk, golü bulduk. Oyunu koparmamız gerekiyordu. Hakemlerle beraber... Hep birlikte oyun kopmadı. İlk yarı ne düşündüysek uyguladık. İkinci yarı pek pozisyon vermedik. Alanya etkili oldu, bazı etkili atakları oldu. Başka bir oyun şekli bizi sonuna kadar götürdü. Goller yiyebilirdik, pozisyon buldu Alanyaspor."

"BAŞROLDE OLANLAR BELLİ"

Çok iyi oynayıp puan kaybettiğimiz maçların dengelenmesidir bu. Çok kritik bir yerde, çok kritik bir 3 puan aldık. Bir de tabii bir tuzağı daha bertaraf ettik. Alanyaspor'a başarılar diliyorum. İyi bir maç olacak demiştim. Zevkli bir karşılaşma oldu. 3 puanı aldığımız için, oyunu daha çok oynadılar, biz az oynadık, o bu pozisyon... Ancak, mutlak başrollerde olanlar belli."

"DEVAMLI 10 KİŞİYİZ ZATEN"

Bireysel bakmamak lazım, takım bu. Takım defansını iyi yapınca, bazı oyuncular yoruluncaya kadar da iyi yaptık. Oyunun bir parçası bu. İlk maçta 96'da yedik, 10 kişiyle oynadık. Biz devamlı 10 kişi oynuyoruz zaten, hiç sorun yok. Bunu hücumdan başlayan bir oyun anlayışı olarak görmek lazım. Özellikle zone defansı hep beraber pozisyon almada doğru yapıyoruz. Aksiyon alanına giren oyunculara karşı temaslı oyunu geliştirmemiz lazım. Doğru duruş, doğru karşılayış... Pozisyon vermediğimiz maçlar da oldu ama bugün verdik. Hakkını yemeyelim rakibin. Kolay kolay vermiyoruz sonuçta.

"TEK TEK TEBRİK EDİYORUM"

Ne kadar yemezsek o kadar atma ihtimalimiz var. 2. golü bulsak... 6 pozisyonumuz varsa 4'ü yüzde 100. Sonuç itibariyle oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Kolay yerlerden çıkmıyoruz. Çoğu önemli deplasmanlar. İçeride dışarıda... Çok şükür Allah'a. Mutluyuz 3 puan için.

"BU NASIL BİR ANLAYIŞTIR?"

Kırmızı kart pozisyonu. Luyindama'nın kafasına değil, ayağın nereye baktığına kalkmak lazım. Derbide de oldu. Ben çıkıp kırmızı kart dedim. Genç bir hakem veriyorsunuz. 4. hakemi de genç veriyorsunuz. Ceza almak istemiyorum. Daha önce pek Süper Lig'de görmeye alışık olmadığım bir hakem. VAR'a da Süper Lig tecrübesi olmayan bir hakem veriyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır?

"BİR TUZAĞI DAHA BERTARAF ETTİK"

Haftanın en kritik maçı bu. Ben hayretler içerisindeyim. Genç hakemler olmalı, hiç itirazımız yok. Bari bir tarafı tecrübeli, olayları doğru görecek biri. İkinci sarı yok, kırmızı yok, penaltı yok. Ben bunları pek dillendirmem. Bir tuzağı daha bertaraf etmek zorunda kaldık. Ondan dolayı da mutluyum. Başka bir anlamı yok. Hiç tatlı bir şey değil bu. Böyle şey olur mu!

"YAŞAMAK CESURLARIN HAKKI"

Bu kadar tartışılır pozisyonlar olmamalı. Net söylüyorum. Size penaltıdır, bana değildir, kırmızıdır, değildir. Bunlara itirazım yok. Bu nedir arkadaş! Yani eğer bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. Kaderle oynayamazsın sen! Başka etkiler ve tepkilerle düdüğü çalmayacaksınız. Cesaret yoksa çalmayacaksın. Sen büyüklerin veya başka takımların kaderiyle oynayamazsın.

"ZATEN KOLLUYORLAR"

Allah büyük. Tzavellas, ilk yarı benim önümde kart yiyor. Atlıyor, eline çarpıyor. 4. hakemin 1 metre önünde. Çarpmadı diyor. Oyunun kaderi arkadaş. Biz aynı şekilde eksilmesek amenna. Ben anlatıyorum tereddütsüz. Alanya 1. maçta Etebo atılmadı mı, bakın sarı kartlara, bunun yarısı kadar değil. Bir şey istemiyoruz, herkes için adalet! Hiç hoş bir manzara değil. Kısa kesiyorum. Ceza yemek istemiyorum. Zaten kolluyorlar.

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