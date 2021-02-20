Fatih Terim: Bize tuzak kuruyorlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası flaş röportajda açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in sözleri "SAĞLAM DURDUK" "Bir defa kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. İkinci yarıda bazı şeylere mecbur kaldık. Herhangi bir açık vermek istemedik. 2 stopere de müsaade ettik oynamalarına. İkinci bölgede sağlam durduk. Kendimize göre sağlam durduk. "Oyun anlayışımız dışında bir oyun oynadık. Pozisyon bulduk, golü bulduk. Oyunu koparmamız gerekiyordu. Hakemlerle beraber... Hep birlikte oyun kopmadı. İlk yarı ne düşündüysek uyguladık. İkinci yarı pek pozisyon vermedik. Alanya etkili oldu, bazı etkili atakları oldu. Başka bir oyun şekli bizi sonuna kadar götürdü. Goller yiyebilirdik, pozisyon buldu Alanyaspor." "BAŞROLDE OLANLAR BELLİ" Çok iyi oynayıp puan kaybettiğimiz maçların dengelenmesidir bu. Çok kritik bir yerde, çok kritik bir 3 puan aldık. Bir de tabii bir tuzağı daha bertaraf ettik. Alanyaspor'a başarılar diliyorum. İyi bir maç olacak demiştim. Zevkli bir karşılaşma oldu. 3 puanı aldığımız için, oyunu daha çok oynadılar, biz az oynadık, o bu pozisyon... Ancak, mutlak başrollerde olanlar belli."

"DEVAMLI 10 KİŞİYİZ ZATEN" Bireysel bakmamak lazım, takım bu. Takım defansını iyi yapınca, bazı oyuncular yoruluncaya kadar da iyi yaptık. Oyunun bir parçası bu. İlk maçta 96'da yedik, 10 kişiyle oynadık. Biz devamlı 10 kişi oynuyoruz zaten, hiç sorun yok. Bunu hücumdan başlayan bir oyun anlayışı olarak görmek lazım. Özellikle zone defansı hep beraber pozisyon almada doğru yapıyoruz. Aksiyon alanına giren oyunculara karşı temaslı oyunu geliştirmemiz lazım. Doğru duruş, doğru karşılayış... Pozisyon vermediğimiz maçlar da oldu ama bugün verdik. Hakkını yemeyelim rakibin. Kolay kolay vermiyoruz sonuçta. "TEK TEK TEBRİK EDİYORUM" Ne kadar yemezsek o kadar atma ihtimalimiz var. 2. golü bulsak... 6 pozisyonumuz varsa 4'ü yüzde 100. Sonuç itibariyle oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Kolay yerlerden çıkmıyoruz. Çoğu önemli deplasmanlar. İçeride dışarıda... Çok şükür Allah'a. Mutluyuz 3 puan için. "BU NASIL BİR ANLAYIŞTIR?" Kırmızı kart pozisyonu. Luyindama'nın kafasına değil, ayağın nereye baktığına kalkmak lazım. Derbide de oldu. Ben çıkıp kırmızı kart dedim. Genç bir hakem veriyorsunuz. 4. hakemi de genç veriyorsunuz. Ceza almak istemiyorum. Daha önce pek Süper Lig'de görmeye alışık olmadığım bir hakem. VAR'a da Süper Lig tecrübesi olmayan bir hakem veriyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır?