Fatih Terim: Bu işler nereye gidiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Rotasyon yapmamasının hata olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Rotasyon için çok düşündüm ama demek ki yapmalıymışım. İstikrar için aynı 11'i sürdüm ama olmadı. İlk yarı sonunda Berkan atabilirdi. İkinci yarı değişikliklerle oyunu elimize aldık. Fakat topu içeri atmak lazım, atamayınca beklemediğimiz bir anda golü yedik." dedi.

Yedlin, Babel ve Ömer Bayram'a gösterilen tepkinin yanlış olduğunu belirten teknik adam, "Üzgünüm, Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarımız oyuncuya tepki gösterirse bu işin üstesinden gelemeyiz. Yedlin 2-3 orta açamayabilir, taraftar onu hazırlayacak. Babel'e 0-0'da 'yuh' çekmek... Taraftar beğenmediğini burada belli etmemeli. Maç sonu da tepkiler olmuş, bunlara alışkın değiliz. Böyle oyuncuları kaybederiz. Her vurduğumuz gol olmayacak. Kavgamız belli, hallederiz. Ancak Galatasaray seyircisi bunu yapmamalı. İçeri morali bozuk gelen var, ağlayan var."" ifadelerini kullandı.

"BU NEDİR, YUH ÇEKİLİYOR"

Sarı-kırmızılı taraftarların bazı futbolculara tepkisini eleştiren Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim daha büyük bir sorunumuz var. Muhakkak kimse kaybetmek istemez ama yolun daha başındayız, daha eylüldeyiz. Taraftarımız, bizim en önemli silahımız ama böyle olursa bu iş aleyhimize döner. Sahanın içinde 30. dakikada Yedlin geri pas atınca yuhalandı. Bunu anlamadım. Ömer'e küfürler, Babel'e yuhlar... Ne oluyor? Sosyal medyada herkes antrenör anladık ama biz bu oyuncuları kazanamayız. Emre Akbaba bu yüzden gitti. Galatasaray'a en büyük yardımı yapacak olan taraftarımız ama Yedlin'i çıkarmak zorunda kaldık. Zaten yorulmuştu ama tepkiler ve etkiler var. Maçtan sonra 8 oyuncu yenilenmeye çıktı, Ali Sami Yen'de oyuncularımıza küfür ediliyor. Arkamızdan oyuncularımıza edilen küfürleri bizzat duyuyoruz. Burada enteresan bir şey var. Bizim için en büyük tehlike budur. Bu çocuklar bunların hiçbirini hak etmiyor. Daha 5. maç. Buraya namağlup gelmişiz ve üç gün önce tarihi bir zafer almışız ama bu nedir? Oyun 0-0 iken yuh çekiliyor. Statta olan bazı şeylere dikkat çekmek gerekiyor. Bu bizim için en tehlikelisi. Yapılanlar iyi değil. Hiç kimsenin buna hakkı yok. Bugün en çok üzüldüğüm bu."

"BURADA HATALIYIM HERHALDE"

Terim, üç gün arayla maç yapmayı bazı oyuncuların kaldıramadığını vurgulayarak, "Burada da hatalıyım herhalde. Bunu da öğrenmiş olduk. Bazen böyle maçlarda Galatasaray'ın yaptığı önemli işlerden bir tanesi iyi oynamazken de öne geçmekti. Bugün bunu başaramadık. İkinci yarı yarım saat iyiydik ama bir türlü golü bulamadık. Epeydir 3 santrforumuzdan gol sesi de yok. Bizim bugünü kazançlı bitirmemizin tek unsuru 1-0 öne geçmemizdi. Ondan sonra daha rahat edebilirdik. Geçemeyince fiziksel olarak düştük. Hatalar da fazlalaştı. Rakip sahada kaptırdığımız döndü ve kalemizde gol oldu. Bizim adımıza iyi bir gün değildi. Demek ki ciddi rotasyonlu gitmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

"BU İŞLER NEREYE GİDİYOR"

DeAndre Yedlin'in tepkilerden çekindiği için atması gereken pozisyonlarda orta yapmadığını dile getiren Terim, "Normalde çıkarmam, çok isteneni de sokmam. Herkes kendi görevini yapacak. Burada kararları kimin vereceği belli. Bu bizim lehimize olsa, 'Bu işlere devam edin.' deriz. Bu işler nereye gidiyor bilmiyorum. Uzun zamandır yönlendirmeler var. Nereye gideceğine bakacağız." ifadelerini kullandı.



