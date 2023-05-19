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Fatih Terim'den açıklama! ''Galatasaray forması...''

19.05.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların efsane teknik direktörünü Fatih Terim'in de katıldığı törende flaş açıklamalar yapıldı.

Fatih Terim'den açıklama! ''Galatasaray forması...''

Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Fatih Terim'in de katıldığı törende tecrübeli çalıştırıcı açıklamalarda bulundu.

FATİH TERİM DE KATILDI

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Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Fatih Terim, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma törenine katıldı. Fatih Terim, "Galatasaray formasını elinize aldığınız zaman çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle, çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için, onun ağırlığını, onun büyüklüğünü, gerek futbolculuğumuzda gerekse teknik adamlığımızda çokça hissetmişizdir. Bu forma, ben Galatasaraylıyım diyen herkesin gurur kaynağıdır. Bu forma, adanmış hayatların umududur. Umarım yeni tesisimiz, Florya'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalar ve burada Cumhuriyete layık, bugünün manasını iyice hissetmiş, bu formayı üzerine terleten oyuncular yetiştirir." ifadelerini kullandı.

YAŞLI BİR TARAFTARA ŞAŞKINLIKLA TEPKİ GÖSTERDİ

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Fatih Terim, Kemerburgaz tesislerinde kendisi video kaydına alan yaşlı bir taraftara şaşkınlıkla tepki gösterdi. Öğrencilerle sohbet etmek istediği anlarda yaşanan bu hadise sosyal medyada gündem oldu.

"SADECE ULUSUMUZUN KURTULUŞU DEĞİL"

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Dursun Özbek, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktasından biri olan 19 Mayıs'ın 104. yılı. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basması sadece ulusumuzun kurtuluş savaşındaki ilk adımı değil, Türkiye'yi ileriye götürecek genç fikirlerin doğuşudur. Bu yüzden bugün Mustafa Kemal tarfından gençlere armağan olmuştur." dedi.

"KİMSENİN HAYALİNİ KURAMADIĞI FİKİRLER..."

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"Kimsenin hayalini kuramadığı hedefler işte bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından belirlenen Türk olmayan takımları yenmek tam da böyle bir hedeftir. Bu töreni normalde 22 Şubat'ta yapıyorduk. Deprem felaketi sebebiyle bugün yapmak zorunda kaldık. Bu tesis torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacak."

"EN ÖNEMLİ KULÜBÜZ"

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"Galatasaray şanlı geçmişiyle, başarılarıyla cumhuriyetin en önemli spor kulübüdür. Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetin yüz'ü olmak en çok Galatasaray'a yakışmıştır. Galatasaray'ımızı bu projelerle daha büyük başarılara ulaştıracağız."

"YAŞASIN GALATASARAY"

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"Mustafa Kemal'in gençlerle igili bir sözü çok değerli, "Biz her şeyi gençlere bırakacağız. Bütün ümidim gençliktedir." diyor. Bizim de ümidimiz gençliktedir. Yaşadığımız birlik ortamı Galatasaray için çok önemlidir. Yaşasın Galatasaray"


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