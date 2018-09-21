Fatih Terim'den Akhisarspor maçı öncesi rotasyon kararı

Galatasaray'da yoğun fikstür düşünülerek Akhisarspor maçında rotasyona gidilecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in Lokomotiv maçını farklı kazanan kadroda bazı değişiklikler yapmayı düşündüğü öğrenildi.

Futbolcularını mümkün olduğunca fazla kullanarak diri tutmaya çalışan Terim'in, Maicon, Mariano, Sinan, Onyekuru gibi isimlere Akhisar deplasmanında şans vermeyi planladığı belirtildi. Son Kasımpaşa maçında tahmin edilden farklı bir kadro seçen ve yine Lokomotiv karşısında da sürprizlere imza atan Terim'in bazı oyuncularını dinlendirmek için bu kararı aldığı bildirildi. Tecrübeli hocanın taktik antrenmanlara ise bugünden itibaren başlayacağı bildirildi. (MİLLİYET)

