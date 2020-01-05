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  4. Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! "Ben onu kullanmam"

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! "Ben onu kullanmam"

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Terim'in Arda Turan transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! "Ben onu kullanmam"

Galatasaray teknik direktörğü Fatih Terim, Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, yeni transferler Onyekuru ve Saracchi'yi değerlendirdi. Diğer yandan tecrübeli hoca, Arda Turan transferi hakkında açıklama yaptı.

İşte Fatih Terim'in sözleri...

"HENRY ONYEKURU YABANCI DEĞİL"

Henry Onyekuru transferi hakkında görüşü sorulan Fatih Terim "Henry Onyekuru yabancımız değil. Sezon başı istemiştik ama olmamıştı. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız, istediğimiz bir oyuncuydu. Sezon başı alamadık veya vermediler diyelim ama şimdi hayırlısıyla bizle başladı. Ataklarda çeşitlilik adına, daha doğrusu atak repertuarımızın genişlemesi, çoğalması adına Onyekuru önemli bir futbolcu." dedi.

"MARCELO SARACCHI TAKİBİMİZDEYDİ"

Marcelo Saracchi hakkında da konuşan Terim "Saracchi de takibimizde olan genç, yetenekli bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla pazartesi günü gelecek. Hem bugünü, hem yarını planlamaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

MUSTAFA CENGİZ'E ARDA TURAN GÖNDERMESİ

"Başkan, 'Arda Turan gündem dışı' yorum yaptı, siz ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Fatih Terim "Ben, o cümleyi kullanmazdım. Gündem dışı diyorsunuz ama ben onu kullanmam. Nedenine gelince, bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken para kazandırmışsa, ben o cümleyi kullanmayı imtina ediyorum. Arda için değil başkası için de öyle olur. Başkanımız öyle demiş ama ben o cümleyi kurmam. Antalyaspor maçından sonra hanginiz sordu bilmiyorum ama ben duygularımız samimi şekilde ifade ettim, kelimeleri özenle seçtim. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen Fatih Terim ile Arda Turan'ın kişiliklerinin durumunun ayrı, futboldaki durumlarının ayrı olduğunu belirttim. Galatasaray'a hizmet etmiş kimseye ben bu cümleyi kurmam. Arda, bir gün olsun 'Galatasaray'a geleyim' diye bir istekte bulunmadı. Ben de kimseye 'Ne alın', ne de 'Almayın' dedim. Zaman her şeyin ilacıdır ama bu tespiti de yapmak lazım." ifadelerini kullandı.

"FLORYA'DA KÖSTEBEK VAR"

Transfer haberlerinin içeriden basına sızdırıldığını söyleyen Fatih Terim "Birçok haber yapılıyor. Üzgünüm, bu haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Araştırıyorum, Florya'da bulursam ne olacağını tahmin ediyorsunuz. Çünkü bu işler Galatasaray'ın aleyhine. Onyekuru dün geldi, 70 numara giyeceğini bilmiyordum, şimdi söylediler ama benden önce bilen var. %80-%90 haberler yanlış ama %15 var ki doğru ve bu da içeriden veriliyor. Bazı şeyler Galatasaray'a zarar veriyor. Bize bakan muhabir bilmeyecek, başkaları bilecek, nasıl olacak bu iş! Alanlara bir şey demiyorum, itirazım yok ama Galatasaray'a zarar verirse itiraz ederim. Araştırıyorum, bulduğum zaman gerekirse paylaşacağım." dedi.

"MBAYE DIAGNE ŞU AN DÖNEMEZ"

"Mbaye Diagne dönecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Terim "Diagne'nin kadroda olmadığını dün öğrendik. Galatasaray'ın yabancı sayısı, konumu ve Club Brugge ile mukaveledeki şartlar öyle bir şeyi gerektirmiyor. 2 Şubat son listeyi verme tarihimiz olduğuna göre bu tarihe göre zamanımız var. Başka gelişmeler de olacak. Bu veya buna benzer bir şeyler olursa paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

"NZONZI, TAKIMDAN ÖZÜR DİLESİN"

Steven Nzonzi'nin durumu hakkında görüşü sorulan Terim "Steven Nzonzi'nin mevcut durumu devam ediyor. Özür dileme haberleri duyuyorum, ben özür bekleyen biri değilim. Arkadaşlarından özür dilesin. 2 Şubat'a kadar her şey olabilir." dedi.

"BAZI AYRILIKLAR OLACAK"

Takımda ayrılıklar da olacağını söyleyen deneyimli teknik adam "Bazı sevdiğimiz arkadaşlarımıza yolları ayıracağız. Galatasaray, kendine hizmet eden arkadaşları en iyi şekilde uğurlar. Biz böyle bir şey yapıyorsak, bir nedeni vardır. Yabancı sayısından bir sıkıntımız yok. Ay sonuna doğru kafamızdaki planları yapamamışsak, her şeyi yaparız." şeklinde konuştu.

10 NUMARA İÇİN YANITI

"10 numara transferi istiyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Terim "10 istiyorum diye yorum yapmadım. Elimizde ne varsa, yapacak gücümüz neyse yaparız. Veriyoruz, vermeye devam ediyoruz. Allah'a şükür hep beraber iyi gidiyoruz. Şartlar önümüze bir şey çıkarırsa, ona göre devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sen gitmezsen Türk futbolunun marka değeri yükselmez. İnat etme gitt
diagne elinizde mi patladi ksksks
ya arkads ortamı yumusatmayin iyi polis kötü polis yapmayın taraftar cahil değil içiniz kabul ediyosrda alin başakşehir e gelmeden önceki sözleri gs için ne idi şimdi ne oldu ah ah
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