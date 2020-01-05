Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! "Ben onu kullanmam"

Galatasaray teknik direktörğü Fatih Terim, Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, yeni transferler Onyekuru ve Saracchi'yi değerlendirdi. Diğer yandan tecrübeli hoca, Arda Turan transferi hakkında açıklama yaptı.

İşte Fatih Terim'in sözleri...

"HENRY ONYEKURU YABANCI DEĞİL"

Henry Onyekuru transferi hakkında görüşü sorulan Fatih Terim "Henry Onyekuru yabancımız değil. Sezon başı istemiştik ama olmamıştı. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız, istediğimiz bir oyuncuydu. Sezon başı alamadık veya vermediler diyelim ama şimdi hayırlısıyla bizle başladı. Ataklarda çeşitlilik adına, daha doğrusu atak repertuarımızın genişlemesi, çoğalması adına Onyekuru önemli bir futbolcu." dedi.

"MARCELO SARACCHI TAKİBİMİZDEYDİ"

Marcelo Saracchi hakkında da konuşan Terim "Saracchi de takibimizde olan genç, yetenekli bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla pazartesi günü gelecek. Hem bugünü, hem yarını planlamaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

MUSTAFA CENGİZ'E ARDA TURAN GÖNDERMESİ

"Başkan, 'Arda Turan gündem dışı' yorum yaptı, siz ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Fatih Terim "Ben, o cümleyi kullanmazdım. Gündem dışı diyorsunuz ama ben onu kullanmam. Nedenine gelince, bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken para kazandırmışsa, ben o cümleyi kullanmayı imtina ediyorum. Arda için değil başkası için de öyle olur. Başkanımız öyle demiş ama ben o cümleyi kurmam. Antalyaspor maçından sonra hanginiz sordu bilmiyorum ama ben duygularımız samimi şekilde ifade ettim, kelimeleri özenle seçtim. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen Fatih Terim ile Arda Turan'ın kişiliklerinin durumunun ayrı, futboldaki durumlarının ayrı olduğunu belirttim. Galatasaray'a hizmet etmiş kimseye ben bu cümleyi kurmam. Arda, bir gün olsun 'Galatasaray'a geleyim' diye bir istekte bulunmadı. Ben de kimseye 'Ne alın', ne de 'Almayın' dedim. Zaman her şeyin ilacıdır ama bu tespiti de yapmak lazım." ifadelerini kullandı.