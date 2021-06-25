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Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne...

25.06.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Fatih Terim, sürpriz bir karar vererek Mbaye Diagne'nin takıma geri dönmesini istedi. Deneyimli hoca, West Bromwich Albion tarafından satın alma opsiyonu kullanılmayan Senegalli golcüyü sezon başı kampında değerlendirecek. Öte yandan Terim, Radamel Falcao'yu takımda istemediğini yönetime iletti.

Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne...

Galatasaray'da yönetim, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oynanacak PSV karşılaşması öncesi kadroyu tamamlamak için kolları sıvadı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer görüşmeleri yapılırken sürpriz bir futbolcunun takımda kalması istendi.

FATİH TERİM, DIAGNE'Yİ YENİDEN DEĞERLENDİRECEK

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Mbaye Diagne için, "Geri dönsün" kararı verildi. İngiliz ekibi West Bromwich Albion tarafından satın alma opsiyonu kullanılmayan Senegalli forvetinin takıma geri döneceği ve teknik patron Fatih Terim'in bu futbolcuyu değerlendirmeyi düşüneceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Diagne bizim icin = holosko + bir miktar para… hocam yapma allah askina ya! bak ne dedi Aziz baskan? paran yoksa yapmayacaksiniz bu isi.. Burak baskana soyle, herkesi heyecanlandiracak bir “isim” gelsin ????

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