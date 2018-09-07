Fatih Terim'den çarpıcı açıklamalar! Transfer, Modeste, Gomis, yabancı sınırı...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer sezonunu forvet alamadan geçirmelerinin ardından konu hakkında konuştu. Fatih Terim; Gomis'in gidişi, Belhanda ve Hasan Şaş'ın cezası ve yabancı kuralıyla ilgili olarak da dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Fatih Terim'in açıklamaları; Kasımpaşa maçı Şampiyonlar Ligi öncesi son maçımız. Lider ve iyi gidiyorlar. 12 puan yaptılar. Saha ve seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bu arada ümit ederim ki, milli takımlardaki oyuncularımız sağlıklı dönerler. Türkiye genelinde böyle bir sıkıntı var. Mesela biz burada rakip yedek kulübesinin arkasını özellikle tanıdığımız, bildiğimiz ailelerden veya tembih ettiğimiz şekilde düzenliyoruz. Hasan hoca ve hepimize ağır küfürler oluyor. Bazen görevliler buna müsade ediyor. Sonunda dayanamayıp bir şey dediğiniz zaman siz suçlusunuz. Yapanlar? Yok. Durup dururken insan seyirciye döner mi? Hasan hoca da maalesef ağır sözlere maruz kaldı. Yapmamalıyız ama insanız, taş değiliz. "BELHANDA'YI İKAZ ETTİK" Belhanda konusunu daha önce de söyledim. Kendisini de ikaz ettik. Ancak oyuncular bazen kontrolünü kaybediyor. Belhanda da böyle bir hata yaptı. Maçtan evvel de uyarılmasına rağmen. Kendi içimizde gereğini yaparız. Şunu, bunu yapıyoruz demenin manası yok.

"MODESTE GELMİŞ, HABERİMİZ YOK" Modeste Florya'ya gelmiş, herhalde bizim haberimiz yok. Bu gelse nasıl olur, şu kadara anlaştılar, anket düzenleyen var, uçaktan indi, buraya bindi. Galatasaray taraftarlarının beklentileriyle oynamayın dedik. Herkes elinden geleni yapma gayreti içinde oldu. "FORVET OLSAYDI İYİ OLURDU AMA..." 3 aydır aşağı yukarı, benim ekibim, scout ekibi, 300-400 oyuncuyu eledik. En az 40'a yakın oyuncuyla temasımız oldu, 12-13 tane de atak oyuncusuyla görüştük. Biz de çok istedik Allah'ım şu olsa diye. Kimnin tekniği, kiminin psikolojik durumu, kiminin beklentileri, Galatasaray ile yollarının birleşmesine müsaade etmedi. Ne kadar bedelsiz, ne kadar kiralık, ne kadar az paraya alınacak varsa, burada insanlar onlar için 2,5-3 aydır çalışıyor. Bir de UEFA'nın verdiği ceza var, rahat hareket edemiyorsunuz. Son hafta Gomis satıldığında biz de ümitlendik. Öyle olmasa Abdurrahim Albayrak da söylemez, ben de belki 2. oyuncuyu da forvete kullanırız demem. Son dakikaya kadar evet dediğiniz, bazen olmuyor, kulübü fazla istiyor. Son günlerde bile almak için çok uğraştık. Bazen sıfıra verilecek oyuncuya bile çok para istendiği oluyor. Olsaydı, iyi olurdu. Forvet alınmazsa Galatasaray biter diyenlere sözüm. Dünyanın neresinde görünmüş, orkestrada bir enstrüman olmazsa parçanın çalınmadığını gördünüz mü? Parça söylenir. Allah izin verirse Şampiyonlar Ligi parçasını mevcut oyuncuların değerini arttırarak söylemeye çalışacağız. Olur mu? Olur. Yaptık. Hakkıyla Şampiyonlar Ligi'ne girmiş bir takımdan bahsediyoruz. Nispeten kolay bir grup çekmiş bir takım. 1 mevki ile Galatasaray bitmez, 11 kişi ise eksik değildir. Fatih Terim olarak en azından mevcut kadromuzun daha da fazla performans vererek, elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz veriyorum. Bir yere kadar gideceğiz. En yüksekleri hedefliyoruz. Hedeflerimizden bir şaşma yok. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"YABANCI SINIRI İŞİNDEN ÇOK SIKILDIM" "Yabancı sınırı işinden sıkıldım, hakikaten sıkıldım. Bu işin çıkmasında, uygulanmasında ben varım. Emeği geçenlerden biriyim. Çok da enteresan, beraber çalıştığımız yönetici arkadaşlarla o gün çok nettik. Bugün ne oldu da buna dönüldü?" Bu kural 14 yabancı kuralı değil, bu kural 14 Türk kuralı. Siz 14 Türk almak zorundasınız, 14 yabancı almak zorunda değilsiniz. İsterseniz hiç yabancı almazsınız. Türk oynattıkça, bir fon aracılığıyla maddi yardım diye işe başladık ama sonradan Kulüpler Birliği ve TFF'nin görüşmelerinde, 3 safhada bunların hepsi kesildi." "YURT DIŞINDA OYNAYAN TÜRK OYUNCU SAYISI ARTTI" ''Avrupa Kupaları'nda takımlarımızın rakipleriyle başa çıkması için, onların 20 yabancısı vardı deniyordu, haksız rekabeti ortaya koyan bir durum vardı, buna da yardımcı oldum. O gün ne yaptıysam, bugün aynı yerdeyim. Yüksek rakamlı Türk oyuncular stabile oldu. Türk oyuncuların Avrupa'yı seçeceğini düşünmüştük, bugün Avrupa'da oynayan Türk oyuncu sayısı daha fazla. Türk Milli Takımı'nın sorumlusu bendim, yabancı serbest olmalı, dünyada yasak kalmadı dedim. "