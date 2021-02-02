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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye olay gönderme!

02.02.2021 19:04 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'ye üstü kapalı olarak flaş bir mesaj gönderdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferlerle ilgili flaş bir mesaj verdi.

Transfer listesini açıklayabileceğini kaydeden Terim, "Yeni transferlerden Muhammet kadroda. Ancak onu pandemi ve prosedürler dolayısıyla ancak o var. Herkese de geçmiş olsun. Bir transfer dönemi bitti ama herkes kalemi kağıdı hazırlasın. TV'nin başına geçsin. Yakında önümüzdeki transfer listesini açıklayacağım. Hem zamana hem paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir. Burada scout grubumuza ve sportif direktörümüze, yönetimimize, Abdurrahim Bey ve başkana ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Birlikteliğin önemine değinen teknik adam, "Aç, genç, başarıyı isteyen bir transfer şekliyle, kazancıyla geçiyoruz. Bunun için önemli mesailer verdik. Bir teşekkürü hak ettiler. Bu transfer dönemi bitti ama gösterdi ki taraftar, camia olarak birleşmemiz gerektiği ortaya koymuştur. Bu çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

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"G.SARAY EVLADINDAN PARA KAZANDI"

Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferine de değinen deneyimli hoca, "Ozan Kabak dün beni aradı. İmzadan önce sizi aramak istedim dedi. Herhalde çok mutlu oldum açıkçası. Son zamanlarda insanlar alışkın değil vefa, sevgi, saygı gibi şeylere. Bunlar güzel değerler. Çok hoşuma gitti. Ben de pek yapmam ama paylaşım yaptım. Kendisine ben giderken, daha da ileride başka yerlerde olacağını söylemiştim. Galatasaray iyi de bir rakam kazandı kendi evladından. Çok gururluyum. 17'sinde Galatasaray a takımına çıktı ve 3 sene içerisinde Liverpool'a gitti. Bu bir başarı öyküsüdür. Galatasaraylılar gurur duyuyordur. Allah yolunu açık etsin." diye konuştu.


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