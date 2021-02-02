Galatasaray, Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon liraya Eyüpspor'a sattı

Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

A TAKIMLA SADECE 1 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray A Takımı'nda sadece 1 maça çıkan Erencan Yardımcı, U17, U19 ve U19 takımlarında da yer aldı. Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

TARİHE GEÇTİ, GÜNDEM OLDU

Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi, bu sezon TFF 2. Lig'de yapılan en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti ve kamuoyunda tartışmalara sebep oldu.

SÜRPRİZ TRANSFER İÇİN EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferle ilgili açıklama yaptı. Kulaksız, "Erencan Yardımcı 19 yaşında Galatasaray kulübünde profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vaat eden bir futbolcu. Biz de2. Lig kırmıza grupta haftalardır lider olan, finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz. Ve gerçekleştirdiğimiz bu transferde futbolcunun maliyetinin %85'lik kısmını sponsor firmamız karşılamıştır." ifadelerini kullandı.Öte yandan Eyüpspor, Erencan Yardımcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.