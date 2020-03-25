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Galatasaray'da Fatih Terim'den ilk açıklama! Koronavirüs...

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.03.2020 20:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle hastanede bulunan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi.

Galatasaray'da Fatih Terim'den ilk açıklama! Koronavirüs...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den ilk açıklama geldi

İŞTE AÇIKLAMA

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"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum.
Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'DEN FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Cengiz, "Abdurrahim Albayrak'ın hastalanmasıyla herkes şunu gördü; 'Demek ki atları da vuruyorlar. Yöneticiler de hastalanabiliyormuş. Fatih Terim gibi bir insanın başına bunu gelmesiyle toplumda dikkatler daha da arttı. Hocamla yayına bağlanmadan 1 saat önce konuştum. Durumu iyi, sağlığı yerinde. Tedavisi sürüyor. İyi olacak inşallah. Olumlu ve az da olsa olumsuz mesajlar da gördük. Abdurrahim beyin Sivas'tan gelirken şiddetli rahatsızlığı vardı. Ama gripti. Beşiktaş maçında da pek iyi değildi. Yanımda oturdu ama düşünebiliyor musunuz? 60 metrekare alanda 100 kişiydik neredeyse. Derbiden sonra pazartesi günü futbolcular oynamak istemediği için toplantı yaptık. Fatih Hoca ile Abdurrahim Bey yan yana oturdu, bununla ilgili de şakalaştık. Bizim gibi insanlar kadere inanır. Kadere inanmak gerek." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Geçmiş olsun tez vakitte sağlığına kavuşman dileğiyle.
Daha iyi olacaksın inşallah hocam. dualarimiz seninle
GS DEĞİLİM AMA ANLATTIKLARINA SONUNA KADAR KATILIYORUM ALLAH ŞİFALAR VERSİN İNŞALLAH
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