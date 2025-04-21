Fatih Terim'den Jorge Jesus'a kritik çelme! Zirve yarışında büyük darbe

Al Shabab ile Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. hafta maçında karşı karşıya geldi. Kingdom Arena'da oynanan müsabaka karşılık gollere sahne olurken 2-2 eşitlikle sona erdi.

SERİ 9 MAÇA YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı 7. dakikada Podance ve 31. dakikada Milinkovic-Savic'in karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise 46. dakikada Al Dawsari ile öne geçen Al Hilal'e 68 de Al Shwirekh ile cevap geldi ve müsabakadan takımlar 1'er puanla ayrıldı. Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sonuçla birlikte ise yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

GELECEK HAFTA RAKİP AL FATEH

Bu sonuçla birlikte ise Al Hilal, 62 puana yükselirken haftayı 2. sırada kapattı. Al Shabab ise puanını 51 yaparken 6. basamakta kaldı. Ligin 30. haftasında Al Hilal, deplasmanda Al Read'ın konuğu olacak. Al Shabab ise Al Fateh ile karşı karşıya gelecek.