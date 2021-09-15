Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi açıklama

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında İtalyan ekibi Lazio'yu konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"KİMSENİN YADIRGAMAYACAĞI BİR GRUP"

"Marsilya, Lazio, Lokomotiv Moskova ve Galatasaray dörtlüsü; Avrupa kültürü olan ve oynadığı her yerde köklü kulüpler. Açıkçası bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz veya Şampiyonlar Ligi'nde şu grupta şu takımlar geldi deseniz kimsenin yadırgamayacağı bir grup. Hepsi de çok güçlü. Bunların ilki Lazio. Meslektaşın Maurizio Sarri yönetiminde şampiyonluğa oynayabilecek kapasitede, çok güçlü bir takım kurdular. Marsilya, zaten çok iyi başladı. Lokomotiv de bu arenaya alışmış, bu arenada bulunan, önemli işler yapabilecek bir takım"

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

"Çok iyi bir kadrosu var Lazio'nun. Bu oyuncu daha önde demek diğer oyunculara büyük haksızlık olur diye düşünüyorum. Lige de iyi başlamışlardı son Milan maçına kadar. Ama karşısında da dediğiniz gibi yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş, yaş ortalaması çok genç bir Galatasaray var. Ben oyuncularıma güveniyorum. Muhakkak ki hata yapacaklardır. Biz de bu hatalara en aza indirgemek için uğraşacağız. Gençlerimiz, bu arenada kendini daha da göstermeli. Kolay bir maç olmayacak ama yarının programa baksaydım maçı seyretmek için programıma alırdım. Keyifli geçeceği kesin. Takımıma, gençlerimize ve diğer arkadaşlarımıza güveniyorum. Burada da çok iyi bir fikstür ile başlamadık. İçeride Lazio, dışarıda üst üste iki deplasman. Oynadığımız son 10 maçı çeşitli sahalarda oynadık. Bunların 8'ini de kaybetmedik. Kendi sahamız, seyircimiz ile ilgili özlemimiz var. Grupta her maç zor. İnşallah sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray olur"

"TARAFTAR, GALATASARAY TAKIMININ EN ÖNEMLİ UNSURU"

"Bunu hep ısrarla vurguluyorum. Taraftar, Galatasaray takımının en önemli unsuru. En önemli destekçisi... Onlarla birlikte Ali Sami Yen'de yazılan tarihleri düşününce çok yol kat etmişiz, çok kupalar, çok maçlar kazanmışız. Futbolun tadının tuzunun taraftar olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bizim onları özlediğimiz kadar onların da bizi özlediğini düşünüyorum. Galatasaray'ın taraftar ile yakaladığı tempo, bütünleşme çok önemli. O nedenle heyecanlıyız. Galatasaray taraftarının önüne ilk kez çıkacak oyuncularımız da var. Onları da yarın maç öncesi taraftarımızın çok iyi hazırlayacağını düşünüyorum. Kendi oynadıkları ülkelerde böyle bir taraftar ve sevgi seliyle karşılaştıklarını düşünmüyorum. Bizdeki oyuncuya tesir eden bir yaklaşım. Bu özlem veya bu kavuşma, sonunda güzellikle hepimizin mutlu olacağı bir sonuçla biter"

MARCAO AÇIKLAMASI

"Marcao'nun cezasının bitmesi, oynayabilecek olması ile orada güçlü seçeneklerimiz olduğu kesin. Alpaslan, Luyindama, Nelsson ile Marcao var o bölgede. Henüz karar vermedim. Henüz kadroyu belirlemedim. Savunma hattında seçeneklerimizin olması iyi. Bize bu sezon ihtiyaç duyduğumuz hallerde dört arkadaşımızın da yardımcı olacağı kesin. Beni sevindiren o. Yarın Marcao'yu da oynatabilirim. Henüz kadroyu hazır hale getirmedim"

"FEDAKARLIK YAPMALARI HOŞUMA GİDİYOR"

"Çarşamba-Perşembe-Pazar maçlarının sıkıntılı yanları sakatlıklar. Barış'ın da eline belki bir atel, korumayla bir şey yapıp antrenmana çıkarabilir miyiz diye doktorumuzla söyleşide bulunduk. Her oyuncuya ihtiyacımız var çünkü. Basın toplantısı sonrasındaki antrenmanda hem Emre Kılınç'ı hem Feghouli'yi deneyeceğiz. Şundan emin olabilirsiniz ki ufak tefek sakatlıkların karşıma sakatlık olarak çıkmasından hoşlanan biri değilim. Onlar da bunu biliyor. O fedakarlıkta bulunuyorlar. Zaten Lazio analiz toplantısından geliyoruz. Belki takımı yarın dizeceğim sahada gündüz. Oyuncuların da durumu netleştikten sonra. Fedakarlık yapmaları hoşuma gidiyor. Elbette insan sağlığını öne koyan biri olarak %100 olmazlarsa pek düşünemeyiz. Deneyeceğiz onun için"

"GALATASARAY TUTULAMAZ BİR HALE GELECEK"

"Benzer senaryolar aynı şekilde bitince canımız sıkılıyor. Özellikle ilk yarı hakim oynamışız. Bu genç takımın dönem dönem yaptığı arızaları göreceğiz. Bu bizi onaramayacağımız bir noktaya götürmez. Onlar yapacak, biz düzelteceğiz. Onlar da genç ve tecrübeli oldukları zaman da Galatasaray tutulmaz bir hale gelecek"

"BABEL'DEN MEMNUNUM"

"Babel, aslında çok iyi bir oyuncu. Onun için aldık. Beğendiğim, yetenekli bir oyuncuydu. Sakatlık geçirdi. Pandemide bazı şeyler oldu. Belki bir form grafiğindeki zikzak başka türlü bakılmasına neden oldu. Babel, önemli bir oyuncu ve iyi de bir profesyonel. Gençlere önemli de bir abi. Muhakkak ki Trabzonspor maçına koyduğu zaman da 2-3 tane pozisyona girebilirdi. Benim de beklentim o yöndeydi. Ben Babel'den memnunum. Olağanüstü işler beklediğim bir oyuncu. O yeteneği var. Son zamanlarda bunu vermiş midir? Hayır ama ihtiyaç duyduğumuz anlarda tecrübesi ve yeteneğiyle bize yardımcı olacak bir oyuncu. Önemli bir oyuncu bizim için"

"BARELLA'YI BEĞENİYORUM"

"Hiç tanımam, alma ihtimalimiz de yok ama Barella'yı beğeniyorum. Ben, bir Messi hayranıyım. Yıllardır bana sorarlar 1 de Messi, 2 de Messi... Sahanın içinde yapamacağı bir iş yok. Ama İtalya'da birçok oyuncu söyleyebilirim ama Barella'yı söyledim. Oyunun iki tarafını da birkaç tarafını da oynayabilecek çok koşan, çok mücadele eden iyi bir orta saha örneği olarak çok beğendiğimi söylüyorum. Bunun dışında herhangi özel bir nedeni yok"

"Teknik-taktik, sistem... Bunlar ne kadar önemliyse atletik performans da o kadar önemli. Maç sonu aldığımız verilere göre genel 117 koşmuşuz. Öyleyse zaten bu, Şampiyonlar Ligi ortalamasında demek. Ama bireysel olarak bazı oyuncuların, bir başka oyuncuya yetişme ihtimali yoktur. Ne yaparsa yapsın o aradaki fark çok zor kapanır. Berkan da bizim orta saha oyuncularımız içerisinde 12 ve üstünü koşan ki ben 11 küsürden aşağı hiç görmedim. Beni sevindiren taraf, kendilerine toplantıda 10'dan aşağı kimseyi görmeyeceğim demiştim. Aşağı yukarı kimse yok. 1 kişi var o da 12 metre var 10'a. Bu durum sevindirici. Çünkü stoperlerimizde 10'un altında vardı. Onu istemediğimizi söylemiştik. Sadece benim takımımdaki oyuncularla değil Berkan'ın karşıdakilerle de farkı var. Hiçbir bünye, bir başkası kadar değildir. Normal tempolarda çok fazla mesafe kateder belki ama bir diğeri de yüksek şiddetli koşularda ondan çok daha öndedir. O nedenle istatistiklerin tamamını inceleriz. Bu kadar koşmanın bir de doğru koşma ile olmasından takımın nasıl bir takım olduğunu tespit edebilirsiniz. Diğerlerini de yüksek seviyeye çekmeye çalışacağız. Yine bir 3 deplasmana çıkıyoruz. Her oyuncuya her dakika ihtiyacımız olacak. Sezon başından beri çok şükür bir tane yumuşak doku sakatlığımız var. İnşallah başka da bir sakatlık görmeyiz"



