SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'den Melo'ya çağrı: Yanıma gel

Fatih Terim'den Melo'ya çağrı: Yanıma gel

09.10.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo geri dönüyor.

Fatih Terim'den Melo'ya çağrı: Yanıma gel

Galatasaray'da başarılarıyla taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo'ya geri dönüş kapısı açık...

Ancak Fatih Terim, Brezilyalı yıldızı futbolcu olarak değil yardımcı antrenör olarak takımda görmek istiyor. 38 yaşındaki yıldızın, sarı-kırmızılılardan 6 yıl önce ayrılmasına rağmen her fırsatta destekte bulunması ve kulüple bağını koparmaması bu birlikteliğin yeniden yaşanmasına yardımcı olacak.

İmparator, geçen yaz yaptığı açıklamada, "Bir telefon uzaklığımızda. Gel dememizi bekliyor. Hemen uçağa binip takıma katılabilir" dediği Melo'ya takımın gençleşme politikası nedeniyle imza attırmamıştı. Terim'in, "Futbolu bıraktıktan sonra yanıma gel" dediği öğrenildi. Melo'nun Palmeiras'la sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!Emre Belözoğlu geldiği gibi gidebilir!
Son canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyorSon canlı yayını oldu: Bu beni öldürüyor
Bir devrin sonu! İşte aldığı kararBir devrin sonu! İşte aldığı karar
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Ünlü sanatçı kalçasını göstermek için canlı yayında masaya atladı

Ünlü sanatçı kalçasını göstermek için canlı yayında masaya atladı

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

Salladık ama yıkamadık!

Salladık ama yıkamadık!

Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Zehra Güneş'ten Ronaldo itirafı

Zehra Güneş'ten Ronaldo itirafı

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.