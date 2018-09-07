Fatih Terim'den Napoli sistemi

Büyük transfer hüsranı sonrası forvette çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalan Galatasaray'da Fatih Terim çözümü buldu... Tecrübeli hoca göreve geldiği Aralık ayından bu yana uyguladığı sistemi değiştiriyor. Terim'in artık santrforsuz bir düzene geçeceği ve 4-6-0 taktiğini uygulayacağı ifade ediliyor.

Eren'i kulübeye gönderip Onyekuru'yu hücumun merkezine çekmeyi düşünen İmparator, kanatlarda ise Rodrigues ve Feghouli'yi oynatacak. Orta üçlü ise Fernando, Emre ve Ndiaye'den oluşacak.

ÇOK HAREKETLİ OLACAKLAR

Bu üçlü rakibe sürekli ön alanda baskı yapıp, topa sahip olacak. Ayrıca ilerideki üçlü de oyunun belli bölümlerinde yer değitirecek ve çok hareketli oynayacak. Bekler de her zaman hücuma destek olacak.

NAPOLİ MÜKEMMEL UYGULADI

Fatih Terim'in kafasındaki 4-6-0 sistemini geçen sezon Sarri yönetimindeki Napoli mükemmel bir şekilde uygulamıştı. Callejon, Mertens ve Insigne'den oluşan forvetsiz üçlü müthiş işler yapmıştı.

(TAKVİM)

