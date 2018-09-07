SPOR

Fatih Terim'den Napoli sistemi

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

Hücumda Onyekuru, Feghouli ve Rodrigues'ten oluşan forvetsiz üçlüyü kullanmayı düşünen Fatih Terim, geçen sezon Napoli'nin uyguladığı 4-6-0'ı denemeye hazırlanıyor.

Fatih Terim'den Napoli sistemi

Büyük transfer hüsranı sonrası forvette çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalan Galatasaray'da Fatih Terim çözümü buldu... Tecrübeli hoca göreve geldiği Aralık ayından bu yana uyguladığı sistemi değiştiriyor. Terim'in artık santrforsuz bir düzene geçeceği ve 4-6-0 taktiğini uygulayacağı ifade ediliyor.

Eren'i kulübeye gönderip Onyekuru'yu hücumun merkezine çekmeyi düşünen İmparator, kanatlarda ise Rodrigues ve Feghouli'yi oynatacak. Orta üçlü ise Fernando, Emre ve Ndiaye'den oluşacak.

ÇOK HAREKETLİ OLACAKLAR

Bu üçlü rakibe sürekli ön alanda baskı yapıp, topa sahip olacak. Ayrıca ilerideki üçlü de oyunun belli bölümlerinde yer değitirecek ve çok hareketli oynayacak. Bekler de her zaman hücuma destek olacak.

NAPOLİ MÜKEMMEL UYGULADI

Fatih Terim'in kafasındaki 4-6-0 sistemini geçen sezon Sarri yönetimindeki Napoli mükemmel bir şekilde uygulamıştı. Callejon, Mertens ve Insigne'den oluşan forvetsiz üçlü müthiş işler yapmıştı.

(TAKVİM)

PARTNEROraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!Oraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!
Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması ve transfer eleştirisiAdnan Polat'tan başkanlık açıklaması ve transfer eleştirisi
Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat ettiGomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray fatih terim napoli Sarri

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

''Milli takım benim için bitti''

''Milli takım benim için bitti''

Domagoj Vida, Portekiz-Hırvatistan maçında sakatlandı

Domagoj Vida, Portekiz-Hırvatistan maçında sakatlandı

FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi

FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi

Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti

Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Terim'den Napoli sistemi

Fatih Terim'den Napoli sistemi

Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması ve transfer eleştirisi

Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması ve transfer eleştirisi

Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti

Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti

Belhanda'da flaş gelişme

Belhanda'da flaş gelişme

Bafetimbi Gomis transferindeki Beşiktaş gerçeği

Bafetimbi Gomis transferindeki Beşiktaş gerçeği

Modeste'den Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

Modeste'den Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.