Fatih Terim'den Napoli sistemi

Büyük transfer hüsranı sonrası forvette çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalan Galatasaray'da Fatih Terim çözümü buldu... Tecrübeli hoca göreve geldiği Aralık ayından bu yana uyguladığı sistemi değiştiriyor. Terim'in artık santrforsuz bir düzene geçeceği ve 4-6-0 taktiğini uygulayacağı ifade ediliyor.
Eren'i kulübeye gönderip Onyekuru'yu hücumun merkezine çekmeyi düşünen İmparator, kanatlarda ise Rodrigues ve Feghouli'yi oynatacak. Orta üçlü ise Fernando, Emre ve Ndiaye'den oluşacak.
ÇOK HAREKETLİ OLACAKLAR
Bu üçlü rakibe sürekli ön alanda baskı yapıp, topa sahip olacak. Ayrıca ilerideki üçlü de oyunun belli bölümlerinde yer değitirecek ve çok hareketli oynayacak. Bekler de her zaman hücuma destek olacak.
NAPOLİ MÜKEMMEL UYGULADI
Fatih Terim'in kafasındaki 4-6-0 sistemini geçen sezon Sarri yönetimindeki Napoli mükemmel bir şekilde uygulamıştı. Callejon, Mertens ve Insigne'den oluşan forvetsiz üçlü müthiş işler yapmıştı.
(TAKVİM)
FB TV'de İhsan Topaloğlu'nun görevine son verildi
''Milli takım benim için bitti''
Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan beraat etti
Belhanda'da flaş gelişme
Wesley Sneijder Hollanda Milli Takımı'na veda ediyor
Fenerbahçe'de sol beke İsmail geçiyor!
Ali Dürüst: Yabancı oyuncu kuralı sene sonunda revize edilecek
Beşiktaş'ta Gökhan Töre ilk 11'e geçmenin hesaplarını yapıyor
UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor
Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un Domagoj Vida ısrarı
Carolyn Radford futbol milyarderi
Altınordu'da Hüseyin Atakan Üner gole sevindiği için kadro dışı bırakıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum