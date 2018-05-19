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Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2018 22:20 | Son Güncelleme

Galatasaray ile 7. şampiyonluğunu kazanan Fatih Terim, Twitter hesabından kazanılan şampiyonlukla ilgili Şampiyonlar Ligi hesabına mesaj gönderdi. Fatih Terim'in mesajı binlerce beğeni aldı

Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı

Fatih Terim, Twitter hesabından İngilizce ''Knock knock! (Kapı çalma sesi) Guess who is back? (Tahmin edin kim döndü?)'' tweetini attı. Tecrübeli teknik adam attığı tweette Şampiyonlar Ligi hesabını etiketledi.

Kendi fotoğrafının bulunduğu bir Şampiyonlar Ligi görseli paylaşan Fatih Terim'in bu tweeti kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.

Terim


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Anahtar Kelimeler:
fatih terim Galatasaray Şampiyonlar Ligi

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