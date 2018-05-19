Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı

Fatih Terim, Twitter hesabından İngilizce ''Knock knock! (Kapı çalma sesi) Guess who is back? (Tahmin edin kim döndü?)'' tweetini attı. Tecrübeli teknik adam attığı tweette Şampiyonlar Ligi hesabını etiketledi.

Kendi fotoğrafının bulunduğu bir Şampiyonlar Ligi görseli paylaşan Fatih Terim'in bu tweeti kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.



