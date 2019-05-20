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Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı: Look at the tabela

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2019 09:00 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sosyal medya hesabından 'Look at the tabela' paylaşımı yaptı.

Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı: Look at the tabela

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyon olan Galatasaray'da sarı-kırmızılı kulüpteki 19. kupasını kazanan ve ligdeki 8. şampiyonluğunu kazanan Fatih Terim'den mesaj geldi. Terim, kişisel Twitter hesabından puan durumu görseli paylaşarak, ''Look at the tabela'' ifadelerini kullandı. Terim'in paylaştığı sözler, geçmiş yıllarda İngilizce konuştuğu bir basın toplantısından hatırlanıyor.

İŞTE FATİH TERİM'İN PAYLAŞIMI:

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