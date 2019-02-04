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İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.02.2019 21:25 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan ayrılan Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından milli futbolcu ile Fatih Terim arasındaki diyalog ortaya çıktı. Serdar Aziz, Fatih Terim'e "Size ne kadar teşekkür etsem azdır, hakkınızı helal edin" derken, Terim ise eski oyuncusuna "Bendeki yerin her zaman başkadır, öyle de kalacaktır. Çok çok başarılı olmanı isterim" şeklinde cevap verdi.

İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma

Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz ile teknik direktör Fatih Terim'in arasında geçen konuşma ortaya çıktı.

Beyaz Futbol'un haberine göre; Serdar Aziz, Terim'e "Teşekkürler hocam. Benim üstümde ne kadar çok emeğiniz olduğunu biliyorum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır, hakkınızı helal edin. Başarılar dilerim" şeklinde mesaj attı.

Fatih Terim'in ise, "Evladım seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni isterim, hem futbolculuğuna hem de insanlığına değer veriyorum. Bendeki yerin her zaman başkadır, öyle de kalacaktır. Çok çok başarılı olmanı isterim. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" diye yanıt verdiği iddia edildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dünyadaki en büyük yalanlar. Seni ne çok sevdiğimi bilirsin. Hocam bende emeğiniz çok büyük. ....
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