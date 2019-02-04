İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma

Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz ile teknik direktör Fatih Terim'in arasında geçen konuşma ortaya çıktı.

Beyaz Futbol'un haberine göre; Serdar Aziz, Terim'e "Teşekkürler hocam. Benim üstümde ne kadar çok emeğiniz olduğunu biliyorum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır, hakkınızı helal edin. Başarılar dilerim" şeklinde mesaj attı.

Fatih Terim'in ise, "Evladım seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni isterim, hem futbolculuğuna hem de insanlığına değer veriyorum. Bendeki yerin her zaman başkadır, öyle de kalacaktır. Çok çok başarılı olmanı isterim. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" diye yanıt verdiği iddia edildi.

