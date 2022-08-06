SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'den sonra bu kez de Didier Drogba paylaştı! "Heykelini dikmek için neyi bekliyorlar?"

Fatih Terim'den sonra bu kez de Didier Drogba paylaştı! "Heykelini dikmek için neyi bekliyorlar?"

06.08.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'dan sarı - kırmızılı taraftarları duygulandıran bir paylaşım geldi. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da 2012/13 sezonunda birlikte çalışan Didier Drogba, deneyimli hoca ile Bodrum'da bir araya geldi. Eski teknik direktörü ile koyu bir sohbete dalan Drogba, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fatih Terim'den sonra bu kez de Didier Drogba paylaştı! "Heykelini dikmek için neyi bekliyorlar?"

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, Bodrum'da tatilini sürdürüyor.

Sarı - kırmızılı taraftarların çok sevdiği Terim, Galatasaray'da 2012/13 sezonunda birlikte çalıştığı efsane futbolcu Didier Drogba'yı evinde ağırladı.

Fildişili eski futbolcu, bir araya geldiği Terim ile sohbet ettiği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"HEYKELİNİ DİKMEK İÇİN DAHA NE BEKLİYORLAR?"

297495982_461850789123004_2081714782292417675_n

Drogba'nın yaptığı paylaşımda, "Senin altında Galatasaray’da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım Fatih Terim bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler. Galatasaray taraftarları ve Türk halkı ülkenin en önemli ve ikonik Hocasının heykelini dikmek için daha ne bekliyor." ifadeleri yer aldı.

"BİR FUTBOLCUDAN FAZLASI..."

297534902_109616651766692_1355135423603331979_n

Fatih Terim'in paylaşımında ise şu sözler yer aldı;

"Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir. Ancak geride bıraktığınız kariyerinize baktığınızda, sahip olduğunuz anılar ve hayatınızda yer eden insanlardan mutluluk duyuyorsanız, daha büyük bir şey başarmışsınız demektir. Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba’yı Bodrum’da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray iki transferi bitirdi! İstanbul'a geliyorlar...Galatasaray iki transferi bitirdi! İstanbul'a geliyorlar...
Bileti dahi alınmıştı! G.Saray'ın yeni transferi uçağa binmediBileti dahi alınmıştı! G.Saray'ın yeni transferi uçağa binmedi
Süper Lig'in başlamasına günler kala olay!Süper Lig'in başlamasına günler kala olay!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Benzin ve motorine indirim geldi

Benzin ve motorine indirim geldi

Galatasaray iki transferi bitirdi! İstanbul'a geliyorlar...

Galatasaray iki transferi bitirdi! İstanbul'a geliyorlar...

Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"

Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"

Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü! Ağır eleştiri...

Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü! Ağır eleştiri...

Fırat Aydınus'tan Cüneyt Çakır için olay yorum!

Fırat Aydınus'tan Cüneyt Çakır için olay yorum!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.