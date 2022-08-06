Fatih Terim'den sonra bu kez de Didier Drogba paylaştı! "Heykelini dikmek için neyi bekliyorlar?"

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, Bodrum'da tatilini sürdürüyor.

Sarı - kırmızılı taraftarların çok sevdiği Terim, Galatasaray'da 2012/13 sezonunda birlikte çalıştığı efsane futbolcu Didier Drogba'yı evinde ağırladı.

Fildişili eski futbolcu, bir araya geldiği Terim ile sohbet ettiği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"HEYKELİNİ DİKMEK İÇİN DAHA NE BEKLİYORLAR?"

Drogba'nın yaptığı paylaşımda, "Senin altında Galatasaray’da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım Fatih Terim bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler. Galatasaray taraftarları ve Türk halkı ülkenin en önemli ve ikonik Hocasının heykelini dikmek için daha ne bekliyor." ifadeleri yer aldı.

"BİR FUTBOLCUDAN FAZLASI..."

Fatih Terim'in paylaşımında ise şu sözler yer aldı;

"Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir. Ancak geride bıraktığınız kariyerinize baktığınızda, sahip olduğunuz anılar ve hayatınızda yer eden insanlardan mutluluk duyuyorsanız, daha büyük bir şey başarmışsınız demektir. Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba’yı Bodrum’da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat."



