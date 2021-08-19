Fatih Terim'den TFF'ye Marcao göndermesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

Biz onlardan iyi bir takımız. Oyun içinde 2'yi de bulabilirdik, olmadı. Taçtan, kornerden ki iyi çalışmamıza rağmen hata oluyor, 1-1 oldu. Kazanmak isterdik ama herhalde biraz daha yorgunluğumuz ortaya çıktı. İstanbul'da Allah'ın izniyle turu geçeceğiz. Mühim olan gruplara kalabilmek. Burada bitirmek isterdik açıkçası ama rakip de iyi mücadele etti. Temaslı oyun, bire bir oyun, rahatsız edici bir oyun olacağını söylemiştim. 2. maçta Galatasaray gereğini yapacaktır.

MARCAO'NUN CEZASI AÇIKLANMA ZAMANI

Geçen sene Schalke'de oynamadan önce olmuştu, biz alışkınız Galatasaray olarak, onlara sormak lazım. Bazen beklersiniz gece 12'de açıklarlar. Ne düşündüklerini bilemem, yarın başkanımızın basın toplantısı var, muhakkak geniş şekilde her şeyi konuşacaktır. Maç öncesi, maç anında olmuş falan onlarla ilgili benim düşüncem belli. Kurullarla ilgili, kurullara gönderenlerle ilgili düşüncem belli, aynı şeyleri söylemek istemiyorum.

"BİZİ ÇAĞIRAN MUSTAFA'YI İSTİYORUM"

Muhammed iyi bir kafa golü atabilirdi, açıkçası daha çok katkısını bekliyorum, bizi oraya taşıyan, bizi çağıran Mustafa'yı istiyorum. Çalışarak belli bir noktaya gelecek inşallah.

"TOLERANS TANIMAK LAZIM"

Avrupa'da oynayamayan oyuncularımız, 3 günde bir oynayan oyuncularımız var, doğal olarak değişiklikler yapıyoruz ama stoperde eksiklerimiz var. Galatasaray'ın her oyuncusu oynuyor, İsmail'den Berk'e kadar. Diğer oyuncular dahil olmak üzere hepsi forma giydi. Bu iyi bir şey ve de ayrıca eleştirilen oyuncular olacak, biz de olacağız, oluyor zaten. Galatasaray takımı gerektiğinde pres de yapıyor, bugün pres vardı ama süresi uzun değildi. 3. deplasmana gidiyoruz. Biraz da öyle tolerans tanımak lazım, ben oyuncularımdan memnunum, daha iyi olacağız, mesele burada turu geçip gruba kalmak.

ALTERNATİF OLARAK GENİŞLEMELİYİZ

Benim Eylül'ü işaret etmemdeki sebep şudur; bizde 7'de, orada 31'inde bitiyor, TFF'nin bu kararını destekliyorum, doğru bir karar, o ana kadar yapacaklarımız var demek istiyorum. Bazı eksiklerimiz var, tamam gençleşiyoruz ama eksiğimiz var, tamamlayacağız. En azından alternatif olarak genişlememiz lazım.

GEDSON FERNANDES AÇIKLAMASI

Gedson'u sanırım başkaları da istiyor, şu anda Benfica'nın vermeyeceğini düşünüyoruz ilişkilerimiz nedeniyle, öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceği de gerçek. Dün de kadrodaydı, oynamadı ama kadrodaydı. Bir gün vermeye karar verirlerse biz hazırız, onlar da biliyor. Türkiye'den birçok teklif olduğunu da biliyoruz, şu anda hayır diyorlar, o zaman yapacak bir şey yok.

ARDA TURAN SAKATLANDI

Arda'nın ayağı altta kaldı, o kümenin altında kaldı. Yarın bir MR'dan sonra net bir şey söyleyebiliriz, girmek istedi, güzel bir şey ama daha kötü olmasını engellemek için doktorla çıkmasını söyledim. Örnek bir davranış tabii. O istek bazen daha fazla zarar verebilir.



