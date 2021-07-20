Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve oyunculardan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulunuyor.

"BAŞKALARININ FIRSAT GÖRMESİNİ İSTEMİYORUZ"

"Dün başkanımızın transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptığını düşünüyorum. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önüne bulundurarak hareket ediyoruz. Özellikle transferler konusunda, çok kısa süre de olsa bir müsaade rica ediyorum. 23 kişi geldik buraya ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Çok kısa süre transfer konusunu, en azından şu an askıya alırsak çok mutlu olacağım. Burada bulunan tüm oyuncularımıza saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. 1-2 küçük hatırlatma yapmadan da geçemeyeceğim. Sezonu erken açtık, dolayısıyla biz de isterdik ki Ağustos'ta, Eylül'de oynayacağımız maçlar olsun, maalesef bugün bu noktadayız. Bunu bir şikayet ya da mazeret olarak da söylemiyorum. Biz böyle görmediğimiz gibi başkalarının da bunu fırsat olarak görmesini istemiyoruz."

"ÇOK DAHA YÜKSEK BEDELLER ÖDEYECEKTİK"

"Başkanların, yönetimlerin, teknik heyetlerin listelerini bilmeyen yok, hangi mevkileri güçlendirmemiz gerektiğini de herkes biliyor. Bir maç için birkaç oyuncu yetiştirmeyi planlasaydık, olağandan çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık. Biz 3 sezonluk bir projeksiyon düşünüyoruz, yakın süre içerisinde de neler yapacağımızı, nelerle Galatasaraylıların karşılaşacağını hep beraber göreceğiz. Kimseden korkmadığımızın da bilinmesini isteriz. Her sahada herkesle oynarız, kazanırız, kaybederiz ama mücadelemizi sürdürürüz. Eksiğimiz var, bayağı eksiğimiz var. Sonuçta biz Galatasaray'ız, buradayız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

FEGHOULI, FALCAO VE BABEL

Feghouli de, Falcao da, Babel de bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz, Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao'ya 1 günlük hafif sakatlığı için izin verdik, Feghouli'ye de sıkıntı olmasın diye izin verdik. 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir. Falcao bana geldi dün, kendisinin bizimle beraber Eindhoven maçına gelmek istediğini ifade etti, bu da beni son derece memnun etti. Bu önemli isim, inşallah şans verdiğimizde en iyi hizmeti yapacaktır.

"ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN BİR TAKIM"

PSV Avrupa'da çok benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Ön alan baskısını iyi yapan, zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi ve önemli bir rakiple oynayacağımız. Roger Schmidt, çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Avusturya ve Almanya'da çok önemli işler yaptı, şimdi de önemli bir görev üstlendi. Onlar da bizim gibi sezonu erken açtılar ve istenen seviyeye iki taraf da ulaşamadı ama umarım, 2. maçımıza umutlu, bizi avantajlı kılacak bir sonuçla ayrılırız ancak dikkat etmemiz gereken bir takım.

"MAÇ ÖNCESİNDE HERKES EŞİT ÇIKAR"

"Ben pek yüzde veren biri değilim, her maç öncesinde herkes eşit çıkar. Kim iyi oynar, kim kazanır, artık bakacağız."

"3 SENELİK PLANDA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK"

Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz bir oyuncuyu yarın istemeyebilir, aklımızda olmayan bir oyuncuyu da yarın alabiliriz, bu bir fırsat transferidir, hareket edersiniz ama biz bir tarz belirledik. Galatasaray'a yakışan ekonomisiyle, tekniğiyle bir plan yaptık, ona göre devam edeceğiz. Galatasaraylılar endişeleniyorlar, hayıflanıyorlar, haklı olabilirler ama Galatasaray'ı daha büyük zararlara sokmamak için ben ve başkanımız böyle karar aldık. Bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler. Yarına da konsantreyiz, hiçbir şeyi bırakacak değiliz ama onların endişelerini anlıyorum, bazı mevkilerde eksikleri ben de hissediyorum. Her mevkide transfer her an olabilir, bize güvensinler.

KEREM: "HOCAMIZ BİZİ İYİ ÇALIŞTIRDI"

Kerem Aktürkoğlu: "Sezona PSV Eindhoven gibi güçlü bir rakiple başlamak güzel olacak, lig için de ayrı bir test olacak. Zorlu bir çalışma döneminden güzel çıktık, hazırlık maçlarını güzel geçtik, son maçı oynayamadık. Bizim için güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Hocamız bizi rakibe çok iyi çalıştırdı, sahaya iyi yansıtacağımızı düşünüyorum. Forma şansını kim bulursa, Galatasaray armasını en iyi şekilde temsil etmek için sahada olacak. İnşallah evimize güzel sonuçla döneriz."



