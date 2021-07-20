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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e teklif!

20.07.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes transfer süreci hakkında isim vermeden Beşiktaş'ın Portekizli futbolcu için ödeyemeyeceği bir bonservis bedeli teklif ettiğini iddia etmişti. Beşiktaş'ın teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'e teklif!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas gündeme bomba gibi düşen Gedson Fernandes açıklaması yapmıştı.

Gedson için bir Türk kulübünün yaptığı teklifin belgesinin elinde olduğunu ifade eden Burak Elmas, "Gedson konusunda Benfica ile görüşmelerimiz sürüyor. Bir büyük kulübümüzün, Gedson için ödeyemeyeceği bir bedeli Benfica'ya teklif ettiğini öğrendik, bunun belgesi elimizde de var. Centilmenlik iki taraflı olur. Benfica ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz, yeni bir yönetim var ve onlarla da görüşüyoruz" dedi. Portekiz basınında kısa bir süre önce çıkan haberde Beşiktaş'ın Gedson'un bonservisinin yarısına 7.5 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti.

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TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Gedson Fernandes’in bonservisinin %50’sini alabilmek için Benfica ile görüşüyor. Beşiktaş yönetimi, bir kısmı nakit diğer bölümü taksitlerle olmak üzere Benfica’ya 7 milyon euro teklif etti.

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