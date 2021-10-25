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Fatih Terim'den transfer itirafı

25.10.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan sona erdi. Kapanış maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma 2-1 siyah beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi ve Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Fatih Terim, Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından ocak ayı için yapılan transfer çalışmalarına değindi. Terim, "Birkaç yere takviye yapacağız" dedi.

Fatih Terim'den transfer itirafı

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan sona erdi. Kapanış maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma 2-1 siyah beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi ve Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Fatih Terim, Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından ocak ayı için yapılan transfer çalışmalarına değindi. Terim, "Birkaç yere takviye yapacağız" dedi.

İşte Terim'in sözleri;

Ocak ayında illa 6 numara demedim ben. Şu maçlar oynayalım. Ancak bilesiniz ki zaten hareket halindeyiz. Çünkü bu gidişle Allah nasip eder de bu turu geçersek, ocak ayında 1-2 yere veya birkaç yere gereğini yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor şu anda.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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