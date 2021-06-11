Fatih Terim'den Türkiye - İtalya maçı yorumu!

İmparator lakabıyla bilinen Galatasaraylı Teknik Direktör Fatih Terim, Sky Sports'a İtalyanca açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in İtalyanca Türkiye - İtalya maçı analizi...

''Türkiye değişti. Fransa'ya karşı oynanan maçta bunu gösterdi. Daha iyi savunma ve kontra atak yapıyor. İtalya ise hem hücumda hem de savunmada üst düzey bir oyuncu grubuna sahip. Sahada iyi organize oluyorlar. Zor ve çekişmeli bir maç olacak.''

''Geçmişte İtalya'da defansif futbol oynanırdı ama bugün daha çok hücum futbolu oynuyorlar ki Serie A, Avrupa'nın en çok gol atan ilk üç ligi arasına giriyor. Kalbim Türkiye ile ama İtalya benim ikinci evim ve onlara da iyi dileklerimi sunuyorum.''



