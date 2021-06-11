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EURO 2020'nin açılış maçına çıkacak Ay-Yıldızlı takımımızı tam 400 milyon kişi seyredecek

11.06.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 ülkenin boy göstereceği EURO 2020'de ilk düdük Türkiye-İtalya maçında çalacak. Turnuvanın açılış mücadelesinde, koronavirüs pandemisi nedeniyle Roma Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde yaklaşık 23 bin taraftar olması bekleniyor. EURO 2016'nın açılış maçını yaklaşık 200 milyon kişi izlemişti. Bu akşamki açılış maçının 400 milyonu bulması bekleniyor. Maçı izleyen kişi sayısı 400 milyon olursa, Avrupa Futbol Şampiyonası için bu rakam bir ilk olacak.

EURO 2020'nin açılış maçına çıkacak Ay-Yıldızlı takımımızı tam 400 milyon kişi seyredecek

Bu akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda EURO 2020'nin açılış maçını oynayacak Ay-Yıldızlı takımımızı 400 milyon civarında insan takip edecek. EURO 2016'nın açılış maçı olan ev sahibi Fransa'nın 2-1 kazandığı Romanya karşılaşmasını ekranları başında yaklaşık 200 milyon kişi seyretmişti. Bu dev mücadeleyi seyredenlerin sayısının 400 milyonu bulması bekleniyor. Maçı izleyen kişi sayısı 400 milyon olursa, Avrupa Futbol Şampiyonası için bu rakam bir ilk olacak.

İTALYANLAR TEDBİRLİ

İtalyan Milli Takımı'nın hocası ve oyuncularıbasın toplantılarında verdikleri demeçlerde, isim isim oyuncuları analiz ettiklerini, Ay-Yıldızlılar'ın gücünün farkında olduklarını ifade etmişti. Milli Takımımız'ın kaptanı Burak ise, "Biz büyük maçları oynamayı severiz. Fransa maçında gücümüzü gösterdik" diye konuşmuştu. Bu açıklamalar, açılış maçının önemine önem kattı. Ülkemizin ve oyuncularımızın tanıtımı açısından 400 milyon kişinin bu karşılaşmayı izleyecek olması maçı çok önemli ve kıymetli bir hale taşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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