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Fatih Terim: Derbi haftasında puan kaybı lüksümüz yok

19.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı öncesinde takımı uyardı.

Fatih Terim: Derbi haftasında puan kaybı lüksümüz yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de bugün karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı öncesinde takımıyla toplantı yaptı.

Tecrübeli teknik adam, "Artık ligin boyu kısaldı. Galatasaray adına yakışan bir şekilde mücadelemize devam etmeliyiz. Derbi haftasında puan kaybı lüksümüz yok. Ç.Rizespor maçı da final maçlarından biri" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, "Şampiyonluktaki rakiplerimize göre 2 gün önce oynayacağız. Kazandığımız taktirde onlarda da bir baskı oluşacaktır. Bunun avantajını iyi kullanmak bizim elimizde. Benim sizin kalitenizden hiçbir zaman şüphem olmadı. Her zamanki gibi aslanlar gibi mücadelemizi verelim ve sonucunda da mutlu olalım. Çünkü bunu hak ediyoruz" dedi.

Tecrübeli hoca sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarının da bir kez daha altını çizdi.

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