Fatih Terim'e 2026 Dünya Kupası için tarihi teklif! Özbekistan milli takımı Terim'in kapısını çaldı...

Son olarak Suudi Arabistan Ligi’nde Al-Shabab’ı çalıştıran Fatih terim için ilginç bir iddia ortaya atıldı. 2026 Dünya Kupası'nı garantileyen Özbekistan Futbol Federasyonundan, Özbek Milli Takımının başına geçmesi için sürpriz bir teklif geldi.

İLK TERCİH TERİM DEĞİLDİ!

Özbekistan Futbol Federasyonu’nun milli takımın başına geçmesi için teklif yaptığı ilk isim Fatih Terim olmadı. Alman futbolunun efsanelerinden Joachim Löw'le de görüşen Özbekler, deneyimli teknik adamdan red cevabı alınca rotasını Türkiye’nin efsanesine çevirdi. Fatih Terim teklifi düşünmek için süre istedi.

KARİYERİNE BİR İLK OLARAK YAZILABİLİR!

Tecrübeli teknik adamın kariyerinde 2008 ve 2016 Avrupa Şampiyonları bulunmasına karşın, Dünya Kupasına hiçbir zaman katılamadı. İçinde ukde olarak kalan bu olayı silmek isteyen Fatih Terim’in teklife bu sebepten dolayı sıcak baktığı fakat önümüzdeki günlerde tekrar görüşmelerde bulunacağı bildirildi.