SPOR

Fatih Terim'e 500 bin euroluk şampiyonluk primi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2018 00:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'ı şampiyon yapan Fatih Terim'in şampiyonluk primi belli oldu. Fatih Terim, Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdığı için 500 bin euro primin sahibi olacak.

Fatih Terim'e 500 bin euroluk şampiyonluk primi!

Son 18 haftada Galatasaray'ın teknik direktörlük görevini devralan ve sarı kırmızılıları şampiyon yapan Fatih Terim, önemli bir primin de sahibi oldu.

Galatasaray ile sezon sonuna kadar aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varan Fatih Terim, sözleşmede yazan 500 bin euroluk şampiyonluk primini almaya da hak kazandı.

Fatih Terim'in imzası sonrası Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir."

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğu değerlendirdi!Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğu değerlendirdi!
Dursun Özbek: Dursun Özbek: "Takımın kuruluşunda katkımız büyük"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Şehir kabustan uyandı!

Şehir kabustan uyandı!

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 0 - 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig'de 2017/18 sezonu şampiyonu Galatasaray)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 0 - 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig'de 2017/18 sezonu şampiyonu Galatasaray)

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması!

Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Terim'e 500 bin euroluk şampiyonluk primi!

Fatih Terim'e 500 bin euroluk şampiyonluk primi!

Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğu değerlendirdi!

Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğu değerlendirdi!

Dursun Özbek: "Takımın kuruluşunda katkımız büyük"

Dursun Özbek: "Takımın kuruluşunda katkımız büyük"

Mustafa Cengiz: Göztepe dedikoduları yok etti!

Mustafa Cengiz: Göztepe dedikoduları yok etti!

Şampiyon Galatasaray birçok gelirin sahibi oldu!

Şampiyon Galatasaray birçok gelirin sahibi oldu!

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları!

Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk mesajları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.