Fatih Terim'e 500 bin euroluk şampiyonluk primi!

Son 18 haftada Galatasaray'ın teknik direktörlük görevini devralan ve sarı kırmızılıları şampiyon yapan Fatih Terim, önemli bir primin de sahibi oldu.

Galatasaray ile sezon sonuna kadar aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varan Fatih Terim, sözleşmede yazan 500 bin euroluk şampiyonluk primini almaya da hak kazandı.

Fatih Terim'in imzası sonrası Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir."

