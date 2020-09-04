SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'e doğum günü sürprizi

Fatih Terim'e doğum günü sürprizi

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.09.2020 16:03 | Son Güncelleme

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim'in doğum günü kutlandı.

Fatih Terim'e doğum günü sürprizi

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam Atakaş Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında 70 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra hedefsiz dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pas oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise dayanıklılığa yönelik dar alanda çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim'in doğum günü, teknik heyet, oyuncular ve Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarının da katılımıyla birlikte kutlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılırTrump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılır
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndüG.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
Flaş! İşte Vedat Muriqi gerçeği
Flaş! İşte Vedat Muriqi gerçeği
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'e doğum günü sürprizi
Terim'e doğum günü sürprizi
Galatasaray HDI Sigorta'da iki kişinin koronavirüs testi pozitif
G.Saray'da iki koronavirüs vakası
Galatasaray'ın gündemindeki futbolcu Pajtim Kasami
G.Saray'da orta sahaya sürpriz isim
Ümit Karan Vefaspor'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapacak
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
"Galatasaray, Tolgay Arslan ile ilgileniyor!" iddiası
G.Saray, F.Bahçeli yıldızın peşinde!
ÖZET | Galatasaray 1-1 Hatayspor
G.Saray Süper Lig'in yeni ekibine diş geçiremedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.