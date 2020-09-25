Fatih Terim'e hakaret eden isme 4 bin 350 TL para cezası

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Turgay Demir katıldı.

Demir savunmasında, "1985 yılından beri çeşitli gazetelerde görev aldım. 1995 yılından beri de televizyon ekranlarındayım. Gazetecilik ilkelerim gereği kimseye bu şekilde kelime kullanmam. Hele Fatih Hoca'ya kesinlikle hakaret etmem. Bunun için bir sebep de yoktur. Bu tamamen bir teknoloji kazasıdır. Sonrasında Fatih Hoca'mı aradım, cevam vermedi. Kendilerine mesaj atıp teknoloji kazası olduğunu belirttim. Ayrıca Twitter'dan da özür diledim" dedi. Yakın gözlüğü olmadan telefonundaki Siri uygulamasıyla mesaj yolladığını daha sonra uyuduğunu söyleyen Demir, daha sonra telefonunun çaldığını, arayan kişinin küfür yazmışsın dediğini belirtmesi üzerine mesajı kontrol edince hemen mesajı sildiğini ve özür dilediğini anlattı.

Demir, "Siri uygulamasının 'biraz evvel ki' kelimesini küfür olarak yazıya döktüğünü belirterek "Fatih Hoca'yı eleştiririm ama küfür etmem. Bu uygulama nedeniyle mağdur edildim" dedi.