Fatih Terim'e ''İmparator'' sözleri ile destek

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Süper Ligi'nin 27. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 110-70 mağlup ederken mücadelede sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim de yer aldı.

Kümede kalma mücadeledesi veren basketbol takımına desteğe gelen Fatih Terim, futbol takımının idmanı sonrasında Sinan Erdem'in tribünlerine geçti.

Hatayspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Galatasaray, kalan 9 haftaya konsantre olurken, Florya'daki buluşma sonrasında Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alan Fatih Terim'e bir de sürpriz yapıldı.

Fatih Terim, maç sonrası tribünden salondakilerin "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla ayrıldı.

Sarı kırmızılılar bu hafta içi BAY geçecek. Sonrasında ise cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Fatih Terim bu maçta da takımının başında olamayacak ve sonra cezasını tamamlayacak.

