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Fatih Terim'e istifa çağrısı!

13.09.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor karşısında da 2 farklı üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Galatasaray’da taraftarlar faturayı teknik direktör Fatih Terim’e kesti. Sarı-Kırmızılı futbolseverler, hamleleri nedeniyle tecrübeli hocayı adeta topa tuttu ve Galatasaray’ın Instagram paylaşımının altında Terim’in istifası istendi!

Fatih Terim'e istifa çağrısı!

Milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray milli ara sonrasındaki ilk maçında dün akşam Trabzonspor karşısında da aynı senaryoyu yaşadı. Sarı-Kırmızılı ekip, müthiş başladığı mücadelede Emre Kılınç'ın 20 ve 33. dakikalarda attığı gollerle 2 farklı üstünlüğü yakalasa da skor avantajını elinde tutamadı. Soyunma odasına 2 farklı üstünlükle giden Aslan ikinci devrede daha etkisiz bir kimliğe büründü.

BÜYÜK TEPKİ VAR

İkinci devrede oyun olarak etkili olamayan Cim Bom’da teknik direktör Fatih Terim'in hamleleri çok eleştirildi. Özellikle ikinci yarının hemen başında Emre Kılınç ve Morutan'ı oyundan alan ve Aytaç Kara ile Ryan Babel'i sahaya süren tecrübeli hoca, puan kaybının ardından adeta topa tutuldu. Son düdük sonrasında Emre Kılınç’ı sakatlığı sebebiyle, Morutan’ı ise orta sahanın defansif gücünü artırmayı düşünmesiyle oyundan aldığını dile getiren Fatih Terim için Galatasaray taraftarları sosyal medyada istifa çağrılarında bulundu.

BİNLERCE YORUM ALDI

Resmi sitenin Fatih Terim gönderisinin altına binlerce yorum yağarken, büyük bir kesim puan kaybının deneyimli çalıştırıcının tercihleri nedeniyle yaşandığını belirtti. Twitter’da da binlerce Galatasaray taraftarı, Fatih Terim’in son dönemde oldukça formsuz olduğunu ve art arda gelen beraberliklerin de bu sebepten kaynaklandığını dile getirdi.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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