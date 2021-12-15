Fatih Terim'e Mostafa Mohamed üzerinden olay eleştiri: Çamaşır makinesine çevirdin...

Galatasaray, Avrupa'da başka Türkiye'de başka bir performans ortaya koyuyor. Taraftarların ne olursa olsun Süper Lig'in kazanılmasını istemesinin ardından eleştiri okları Fatih Terim'e çevrildi. Mostafa Mohamed'in düşen performansını Fatih Terim'e bağlayan Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyaya damga vurdu.

"GOL MAKİNESİNİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNE ÇEVİRDİN"

Genç futbolcu, Sivasspor mücadelesinin 79. dakikasında Mbaye Diagne yerine oyuna alınmıştı. Ancak sahaya çıktığı anda kalan kısıtlı sürede gol veya asist başarısında bulunamadı. Taraftarlar sosyal medyada, "Öldürdün, bitirdin hoca. 80'lerde oyuna ala ala gol makinesini çamaşır makinesine çevirdin. Ne yaptı bu Mustafa sana! Mustafa Muhammed'i zaten bitirdin. Sıra Morutan'a geldi galiba. Mustafa Muhammed ne zaman 10 dakikadan fazla oynayacak! Ona bir pislik gibi davranıldığı anda kalan kısıtlı sürede gol yok." şeklinde yorumlar yaptı.



