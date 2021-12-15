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Fatih Terim'e Mostafa Mohamed üzerinden olay eleştiri: Çamaşır makinesine çevirdin...

15.12.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Sivasspor yenilgisinin ardından sular durulmuyor. Geçen sezonun flaş ismi Mostafa Mohamed'in performansı eleştirilirken sosyal medyada Fatih Terim'e de tepkiler geldi. Takımın kötü performansını Fatih Terim'e bağlayan sarı-kırmızılı taraftarlar eleştirilerini tecrübeli çalıştırıcıya yaptı.

Fatih Terim'e Mostafa Mohamed üzerinden olay eleştiri: Çamaşır makinesine çevirdin...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Avrupa'da başka Türkiye'de başka bir performans ortaya koyuyor. Taraftarların ne olursa olsun Süper Lig'in kazanılmasını istemesinin ardından eleştiri okları Fatih Terim'e çevrildi. Mostafa Mohamed'in düşen performansını Fatih Terim'e bağlayan Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyaya damga vurdu.

"GOL MAKİNESİNİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNE ÇEVİRDİN"

Genç futbolcu, Sivasspor mücadelesinin 79. dakikasında Mbaye Diagne yerine oyuna alınmıştı. Ancak sahaya çıktığı anda kalan kısıtlı sürede gol veya asist başarısında bulunamadı. Taraftarlar sosyal medyada, "Öldürdün, bitirdin hoca. 80'lerde oyuna ala ala gol makinesini çamaşır makinesine çevirdin. Ne yaptı bu Mustafa sana! Mustafa Muhammed'i zaten bitirdin. Sıra Morutan'a geldi galiba. Mustafa Muhammed ne zaman 10 dakikadan fazla oynayacak! Ona bir pislik gibi davranıldığı anda kalan kısıtlı sürede gol yok." şeklinde yorumlar yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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