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Fatih Terim'e rakip oluyor! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'a sürpriz teklif

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.01.2025 15:40
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Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasından bu yana herhangi bir kulüp çalıştırmayan ve bir süredir boşta olan İsmail Kartal için sürpriz bir teklif yapıldı. İşte detaylar...

Fatih Terim'e rakip oluyor! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'a sürpriz teklif

Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik adamlar gözde olmaya başladı. Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.

İSMAİL KARTAL'A TEKLİF

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Türkiye Ligi'nde geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'a Al-Taawon kulübü teklifte bulundu.

SÜRE İSTEDİ

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Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawon'un İsmail Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen İsmail Kartal'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

TERİM'E RAKİP OLABİLİR

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İsmail Kartal bu teklifi kabul etmesi halinde, bir diğer Suudi Arabistan ekibi olan Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim ile rakip olacak.

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Fatih Terim İsmail Kartal Suudi Arabistan son dakika
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