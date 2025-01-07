Fatih Terim'e rakip oluyor! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'a sürpriz teklif

Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik adamlar gözde olmaya başladı. Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.

İSMAİL KARTAL'A TEKLİF

Türkiye Ligi'nde geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'a Al-Taawon kulübü teklifte bulundu.

SÜRE İSTEDİ

Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawon'un İsmail Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen İsmail Kartal'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

TERİM'E RAKİP OLABİLİR

İsmail Kartal bu teklifi kabul etmesi halinde, bir diğer Suudi Arabistan ekibi olan Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim ile rakip olacak.