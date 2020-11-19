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Fatih Terim Emre Akbaba ve Emre Kılınç'a güveniyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.11.2020 18:11 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Galatasaray, sakatlık ve koronavirüs vakalarından en çok çeken takımlardan bir tanesi. Teknik direktör Fatih Terim'in kadro tercihi de buna bağlı olarak zorlaştı.

Fatih Terim Emre Akbaba ve Emre Kılınç'a güveniyor

Galatasaray’ın bir hayli eksik çıkacağı Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim, üreticilik konusunda iki Emre’den sorumluluk almalarını istedi.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray lige eksik dönüyor. Sivas galibiyetinin moraliyle girilen milli arada Luyindama’nın sakatlanması Babel, Omar, Arda ile birlikte toplam 5 oyuncunun koronavirüse yakalanması sarı-kırmızılılılarda moralleri bozdu.

SORUMLULUK EMRELERDE

Kayserispor karşılaşmasına en az 5 eksikle çıkması beş eksikle çıkması beklenen Cimbom’da teknik direktör Fatih Terim, en ideal 11’i bulmaya çalışıyor. Takımın en önemli üretici oyuncularından yoksun çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba ile Emre Kılınç’a büyük sorunluluk verildi.

HUCÜM VE ÜRETKENLİK

Fatih Terim, takımın hücum aksiyonlarına yön veren oyuncuların yokluğunda iki Emre’nin bu yükü almasını istedi. Merkez bölgesinde şu ana kadar daha etkili olan Emre Kılınç ile eski günlerine geri dönmek isteyen Emre Akbaba’nın, Galatasaray’ın Kayseri ile oynayacağı maçta takımın hücum ve üretkenlik gücünü oluşturması hedefleniyor. ( AJANSSPOR)

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