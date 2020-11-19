Fatih Terim Emre Akbaba ve Emre Kılınç'a güveniyor

Galatasaray’ın bir hayli eksik çıkacağı Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim, üreticilik konusunda iki Emre’den sorumluluk almalarını istedi.
Galatasaray lige eksik dönüyor. Sivas galibiyetinin moraliyle girilen milli arada Luyindama’nın sakatlanması Babel, Omar, Arda ile birlikte toplam 5 oyuncunun koronavirüse yakalanması sarı-kırmızılılılarda moralleri bozdu.
Kayserispor karşılaşmasına en az 5 eksikle çıkması beş eksikle çıkması beklenen Cimbom’da teknik direktör Fatih Terim, en ideal 11’i bulmaya çalışıyor. Takımın en önemli üretici oyuncularından yoksun çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba ile Emre Kılınç’a büyük sorunluluk verildi.
Fatih Terim, takımın hücum aksiyonlarına yön veren oyuncuların yokluğunda iki Emre’nin bu yükü almasını istedi. Merkez bölgesinde şu ana kadar daha etkili olan Emre Kılınç ile eski günlerine geri dönmek isteyen Emre Akbaba’nın, Galatasaray’ın Kayseri ile oynayacağı maçta takımın hücum ve üretkenlik gücünü oluşturması hedefleniyor. ( AJANSSPOR)
G.Saray'da sürpriz öneri!
Falcao günü tedaviyle geçirdi
Selçuk Şahin'den transfer sözleri
FIFA'dan doğum izni teklifi
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi
Rekabet yüzleri güldürüyor
Özleme son vermeye çalışacak
'Eksiklere rağmen kazanmamız önemli'
Gündemi sarsacak iddia! Ömer Beyaz, Galatasaray ile görüştü...
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
F.Bahçe'de 2. Merih Demiral vakası
Sergen Yalçın: Caner'in takımda kalmasını istemiyordum
Interli futbolcu Kolarov koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum