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Fatih Terim Emre Akbaba'yı ziyaret etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.05.2019 20:02 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve ayağı kırılan Emre Akbaba'yı sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ziyaret etti.

Fatih Terim Emre Akbaba'yı ziyaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçında kaval kemiği kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'yı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Terim, dün Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz Emre Akbaba'yı ziyaret etti." bilgisi yer aldı.

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Galatasaray fatih terim Emre Akbaba

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aslanimin diğer ayağıda mi alçılı benmi yanlış görüyorum ya
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