Fatih Terim Emre Akbaba'yı ziyaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçında kaval kemiği kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'yı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Terim, dün Liv Hospital'da başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz Emre Akbaba'yı ziyaret etti." bilgisi yer aldı.





